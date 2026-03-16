Казахстанцы заняли пятое место на чемпионате мира по шорт-треку

После Олимпийских игр 2026 года сезон в зимних видах спорта продолжился. Так, в шорт-треке лучшие спортсмены были приглашены в канадский Монреаль, где с 13 по 15 марта разыграли награды чемпионата мира. Казахстанская сборная была представлена в Монреале шестью спортсменами.

В мужской части соревнований выступили: двукратный вице-чемпион мира Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Айбек Насен и Нуртилек Кажгали.

В женской части соревнований честь страны защищали Яна Хан и Малика Ермек.

В мужской эстафете на 5000 метров команда Казахстана заняла второе место в финале В вслед за Нидерландами и пятое место в итоговом протоколе, так как в финале А сборную Южной Кореи, пришедшую четвертой, дисквалифицировали. Первую тройку призеров составили Канада, Китай и Италия.

Лидер сборной Денис Никиша на своей коронной дистанции 500 метров не смог защитить титул вице-чемпиона мира и занял лишь 55 место. Отметим, что на Олимпиаде-2026 Никиша был седьмым на данной дистанции.

Адиль Галиахметов на дистанции 500 метров остался на 25-ой позиции в итоговом протоколе, а на дистанции 1000 метров — на 49-ой позиции. Молодой спортсмен Айбек Насен занял 55 место на дистанции 1000 метров и 32-ое место на 1500 метрах. Нуртилек Кажгали занял 30 место на дистанции 1500 метров.

В женской части соревнований Яна Хан заняла 41-ое место на дистанции 500 метров, а Малика Ермек расположилась на 23 и 35 местах на дистанциях 1000 и 500 метров соответственно.

Отметим, что последние несколько лет сборная Казахстана по шорт-треку готовилась при поддержке иностранных тренеров-консультантов. Это Бумстра Вильма (Нидерланды), Имре Емил (Румыния), Эмиль Трифонов (Болгария), Сергей Бобров (Россия).



