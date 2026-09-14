Казахстанцы узнали даты и места проведения юниорских чемпионатов мира по фристайлу в 2027 году

Стало известно, когда и где в 2027 году пройдут чемпионаты мира по лыжному фристайлу-могулу и лыжному фристайлу-акробатике, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно официальному сообщению Международной федерации лыжных видов спорта FIS, юниорский чемпионат мира по фристайлу-акробатике в 2027 году пройдет с 22 по 28 марта в китайском Арсяне, а то время как юниоры-могулисты выявят сильнейших на трассах шведского Оре с 7 по 14 апреля.

Отметим, что на двух последних юниорских чемпионатах мира — 2025 и 2026 годов, казахстанские спортсмены обязательно выигрывали золотые медали в лыжной акробатике среди парней. В 2026 году чемпионом мира среди юниоров стал Асан Асылхан, а на мировом первенстве 2025 года, которое проходило в Алматы на Шымбулаке, помимо золота в акробатике (чемпионом стал Динмухаммед Райымкулов) было завоевано три медали (одно золото и два серебра) в могуле, отличились Анастасия Городко дважды и дуэт Юлия Феклистова-Денис Раструба.

Напомним, что в 2026 году о завершении карьеры объявила самая титулованная казахстанская фристайлистка Юлия Галышева. Позже появилась информация, что ей поступило предложение выступить на Олимпиаде-2030 в новой олимпийской дисциплине — фрирайде на лыжах.