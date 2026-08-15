Казахстанцы-триумфаторы молодежного Чемпионата Азии по тяжелой атлетике вернулись на родину

Сборная Казахстана, успешно завершившая выступление на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди кадетов и молодежи, вернулась на родину, передает корреспондент агентства Kazinform.

В аэропорту героев встречали родные и близкие, болельщики.

Вице-президент Казахстанской федерации тяжелой атлетики Сергей Цырульников отметил, что успех стал закономерным результатом слаженной командной работы, а также несгибаемой воли и характера казахстанских тяжелоатлетов.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Первенство континента проходило в Ташкенте и стало значимым спортивным событием для азиатской тяжелой атлетики.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По итогам турнира казахстанские тяжелоатлеты завоевали 59 медалей в рывке, толчке и сумме двоеборья, в том числе 19 золотых.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В общекомандном зачете Казахстан занял первое место среди девушек до 17 лет и юниоров до 20 лет среди всех стран-участниц чемпионата Азии.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Особого внимания заслуживает тот факт, что в ходе соревнований представители Казахстана установили рекорды Азии и мира, вновь подтвердив высокий потенциал отечественной школы тяжелой атлетики.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Судья международной категории из Казахстана, председатель Технического комитета Азиатской федерации тяжелой атлетики Ольга Соловьева отметила, что завершившийся чемпионат Азии примечателен тем, что соревнования проходили в тех же весовых категориях, в которых будут разыграны медали на Олимпийских играх 2028 года. И результаты, показанные казахстанскими юными спортсменами, заслуживают особое внимание.

— Результаты, показываемые казахстанскими спортсменами, замечаем не только мы, но и на международном уровне. Конкуренция в Азии в тяжелой атлетике традиционно высокая на всех уровнях. Но, тем не менее, президент Международной федерации тяжелой атлетики подчеркивает, что те наши ребята, которые сейчас показывают хорошие результаты, являются нашим олимпийским будущим, — сказала Ольга Соловьева.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Сами спортсмены выглядели уставшими, но счастливыми. Ведь позади большой объем работы и напряженные соревнования, завершившиеся победными медалями. А впереди — новые цели и планы.

Снежана Кашкарова выступила в весе до 57 кг. Она выиграла в общей сложности пять золотых медалей. В рывке она подняла 88 кг, в толчке — 112 кг.

Фото: Александр Павский/Kazinform

— Мне было сложно в толчке, так как это упражнение не является моим коронным. Но меня поддерживали все, верили в меня, и это придало уверенности. В этом году планирую выступить на взрослом чемпионате Казахстана, — сказала Снежана Кашкарова.

Ранее о выступлении команды корреспондент агентства Kazinform поговорил с президентом Федерации тяжелой атлетики РК Гаджи Гаджиевым.