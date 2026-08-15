Казахстанцы-триумфаторы молодежного Чемпионата Азии по тяжелой атлетике вернулись на родину
Сборная Казахстана, успешно завершившая выступление на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди кадетов и молодежи, вернулась на родину, передает корреспондент агентства Kazinform.
В аэропорту героев встречали родные и близкие, болельщики.
Вице-президент Казахстанской федерации тяжелой атлетики Сергей Цырульников отметил, что успех стал закономерным результатом слаженной командной работы, а также несгибаемой воли и характера казахстанских тяжелоатлетов.
Первенство континента проходило в Ташкенте и стало значимым спортивным событием для азиатской тяжелой атлетики.
По итогам турнира казахстанские тяжелоатлеты завоевали 59 медалей в рывке, толчке и сумме двоеборья, в том числе 19 золотых.
В общекомандном зачете Казахстан занял первое место среди девушек до 17 лет и юниоров до 20 лет среди всех стран-участниц чемпионата Азии.
Особого внимания заслуживает тот факт, что в ходе соревнований представители Казахстана установили рекорды Азии и мира, вновь подтвердив высокий потенциал отечественной школы тяжелой атлетики.
Судья международной категории из Казахстана, председатель Технического комитета Азиатской федерации тяжелой атлетики Ольга Соловьева отметила, что завершившийся чемпионат Азии примечателен тем, что соревнования проходили в тех же весовых категориях, в которых будут разыграны медали на Олимпийских играх 2028 года. И результаты, показанные казахстанскими юными спортсменами, заслуживают особое внимание.
— Результаты, показываемые казахстанскими спортсменами, замечаем не только мы, но и на международном уровне. Конкуренция в Азии в тяжелой атлетике традиционно высокая на всех уровнях. Но, тем не менее, президент Международной федерации тяжелой атлетики подчеркивает, что те наши ребята, которые сейчас показывают хорошие результаты, являются нашим олимпийским будущим, — сказала Ольга Соловьева.
Сами спортсмены выглядели уставшими, но счастливыми. Ведь позади большой объем работы и напряженные соревнования, завершившиеся победными медалями. А впереди — новые цели и планы.
Снежана Кашкарова выступила в весе до 57 кг. Она выиграла в общей сложности пять золотых медалей. В рывке она подняла 88 кг, в толчке — 112 кг.
— Мне было сложно в толчке, так как это упражнение не является моим коронным. Но меня поддерживали все, верили в меня, и это придало уверенности. В этом году планирую выступить на взрослом чемпионате Казахстана, — сказала Снежана Кашкарова.
Ранее о выступлении команды корреспондент агентства Kazinform поговорил с президентом Федерации тяжелой атлетики РК Гаджи Гаджиевым.