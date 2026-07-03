Число погибших в ДТП казахстанцев сократилось на 20 процентов — МВД

В Министерстве внутренних дел РК отчитались о работе по укреплению дорожной безопасности, усилению патрулирования и профилактике правонарушений, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В МВД рассказали, что эти меры позволили добиться снижения преступности в общественных местах и на улицах, а также сократить число ДТП по стране.

— Безопасность начинается с простых вещей: спокойно проводить ребенка в школу, без опасений возвращаться домой вечером, соблюдать правила на дороге, чувствовать защиту в общественных местах. Именно над этим ежедневно работают сотрудники административной службы. За прошедший период проведена большая работа по обеспечению общественной безопасности. Усилено патрулирование улиц и общественных мест. Ежедневно на охрану правопорядка заступают свыше 15 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В результате принятых мер отмечается снижение правонарушений, совершенных в общественных местах на 20 процентов, на улицах на 18 процентов, в состоянии опьянения на 6 процентов, — сообщил председатель комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов.

С начала года выявлено свыше 8 млн адмправонарушений, в том числе более 16 тыс. фактов мелкого хулиганства, порядка 118 тыс. распития алкоголя и появления в общественных местах в пьяном виде, свыше 83 тыс. нарушений, связанных с нахождением несовершеннолетних вне жилища.

Проделанная работа по обеспечению безопасности дорожного движения позволила добиться снижения дорожно-транспортных происшествий на 4%, погибших на 20% и травмированных на 7%. Задержано около 12 тысяч «пьяных» водителей, решениями судов лишены права управления свыше 14 тысяч водителей. Более 245 тысяч пешеходов привлечены к ответственности за несоблюдение и нарушения правил дорожного движения.

— Особое внимание уделено профилактике подростковой преступности. В рамках проведенных мероприятий отмечается снижение совершенных несовершеннолетними правонарушений на 9%. Реализуемые меры по профилактике семейно-бытового насилия позволили добиться снижения правонарушений в этой сфере на 7%. Мы активно используем современные технологии, совершенствуем механизмы профилактики. Такой подход позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать меры еще до того, как они перерастут в серьезные правонарушения. Ведь безопасность — результат совместной ответственности. Ни одна правоохранительная мера не будет максимально эффективной без поддержки граждан, их правовой культуры, взаимного уважения и соблюдения закона, — отметил Мурат Кабденов.

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