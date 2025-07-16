Казахстанцы стали меньше курить

В Казахстане табак курят 17,5% населения — это ниже, чем в прошлом году, когда доля курящих составляла 20,7%.

На селе курят чаще: 19,1% против 16,7% в городах.

Среди мужчин табак употребляют 34%, среди женщин — лишь 5%.

Ранее сообщалось, что в стране изменится минимальная цена на сигареты. При этом Казахстан входит в тройку стран с самыми дешёвыми сигаретами.