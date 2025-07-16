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    09:12, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанцы стали меньше курить

    Согласно данным Бюро национальной статистики РК, в Казахстане снизилось число курящих, передает агентство Kazinform.

    курение, курильщик
    Фото: freepik

    В Казахстане табак курят 17,5% населения — это ниже, чем в прошлом году, когда доля курящих составляла 20,7%.

    На селе курят чаще: 19,1% против 16,7% в городах.

    Среди мужчин табак употребляют 34%, среди женщин — лишь 5%.

    Ранее сообщалось, что в стране изменится минимальная цена на сигареты. При этом Казахстан входит в тройку стран с самыми дешёвыми сигаретами.

    Теги:
    Курение Табачные изделия Сигареты
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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