09:12, 16 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанцы стали меньше курить
Согласно данным Бюро национальной статистики РК, в Казахстане снизилось число курящих, передает агентство Kazinform.
В Казахстане табак курят 17,5% населения — это ниже, чем в прошлом году, когда доля курящих составляла 20,7%.
На селе курят чаще: 19,1% против 16,7% в городах.
Среди мужчин табак употребляют 34%, среди женщин — лишь 5%.
Ранее сообщалось, что в стране изменится минимальная цена на сигареты. При этом Казахстан входит в тройку стран с самыми дешёвыми сигаретами.