Минимальная цена на сигареты изменится в Казахстане
Проект приказа разместило Министерство финансов РК. Повышение цен планируется на все виды табачных изделий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект размещен на сайте «Открытые НПА». Изменения минимального прайса затронут сигареты с фильтром и без, папиросы, сигариллы, а также продукцию с нагреваемым табаком.
— Предлагаемое изменение направлено для осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий. Реализация предлагаемых поправок обеспечит достижение целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения на постоянной основе в Республике Казахстан, — говорится в документе.
Обсуждение продлится до 19 июня.
Ранее Kazinform писал, что Казахстан вошел в тройку стран с дешевыми сигаретами.