Минимальная цена на сигареты изменится в Казахстане

Проект размещен на сайте «Открытые НПА». Изменения минимального прайса затронут сигареты с фильтром и без, папиросы, сигариллы, а также продукцию с нагреваемым табаком.

— Предлагаемое изменение направлено для осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий. Реализация предлагаемых поправок обеспечит достижение целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения на постоянной основе в Республике Казахстан, — говорится в документе.

Обсуждение продлится до 19 июня.

Ранее Kazinform писал, что Казахстан вошел в тройку стран с дешевыми сигаретами.