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    16:29, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Минимальная цена на сигареты изменится в Казахстане

    Проект приказа разместило Министерство финансов РК. Повышение цен планируется на все виды табачных изделий, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Проект размещен на сайте «Открытые НПА». Изменения минимального прайса затронут сигареты с фильтром и без, папиросы, сигариллы, а также продукцию с нагреваемым табаком.

    — Предлагаемое изменение направлено для осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий. Реализация предлагаемых поправок обеспечит достижение целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения на постоянной основе в Республике Казахстан, — говорится в документе.

    Обсуждение продлится до 19 июня.

    Ранее Kazinform писал, что Казахстан вошел в тройку стран с дешевыми сигаретами.

    Теги:
    Цены и тарифы Табачные изделия Сигареты
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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