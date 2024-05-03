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    17:32, 03 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцы стали активнее сортировать мусор

    отходы
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    Объём отсортированных отходов в Казахстане увеличился на 6,8% и составил по итогам 2023 года 4,1 млн тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Нацстатистики РК.

    Большую часть коммунальных отходов в стране составили отходы от уборки улиц - 282,5 тыс. тонн.

    Следом идут:

    • макулатура, картон и отходы бумаги (119,9 тыс. тонн),
    • отходы рынков (107,2 тыс. тонн),
    • пластмасса, пластик, полиэтилен (84,4 тыс. тонн),
    • пищевые отходы (60,3 тыс. тонн),
    • стеклобой (31,7 тыс. тонн),
    • металлы (5 тыс. тонн),
    • одежда и текстиль (1,2 тыс. тонны),
    • электронное и электрическое оборудование (296 тонн).

    Прочие смешанные отходы составили 2,6 млн тонн.

    Объем отсортированных отходов в 2023 году составил 1,3 млн тонн, это на 6,8 % больше в сравнении с 2022 годом. 

    В региональном разрезе больше всего отходы отсортировали в Алматы - 412,6 тыс. тонн.

    В тройку лидеров также вошли Астана (372,1 тыс. тонн) и Карагандинская область (193,8 тыс. тонн).

    В 2023 году в Казахстане работало 808 компаний, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов. Из них 261 организация занимается сортировкой, утилизацией и захоронением отходов.

    Ранее сообщалось, что более 4 млн тонн коммунальных отходов образовалось за год в Казахстане.

    В Министерстве экологии назвали основные проблемы переработки отходов в Казахстане.

    Теги:
    Регионы Казахстана Мусор Переработка отходов Астана Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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