Казахстанцы стали активнее сортировать мусор

Объём отсортированных отходов в Казахстане увеличился на 6,8% и составил по итогам 2023 года 4,1 млн тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Нацстатистики РК.

Большую часть коммунальных отходов в стране составили отходы от уборки улиц - 282,5 тыс. тонн.

Следом идут:

макулатура, картон и отходы бумаги (119,9 тыс. тонн),

отходы рынков (107,2 тыс. тонн),

пластмасса, пластик, полиэтилен (84,4 тыс. тонн),

пищевые отходы (60,3 тыс. тонн),

стеклобой (31,7 тыс. тонн),

металлы (5 тыс. тонн),

одежда и текстиль (1,2 тыс. тонны),

электронное и электрическое оборудование (296 тонн).

Прочие смешанные отходы составили 2,6 млн тонн.

Объем отсортированных отходов в 2023 году составил 1,3 млн тонн, это на 6,8 % больше в сравнении с 2022 годом.

В региональном разрезе больше всего отходы отсортировали в Алматы - 412,6 тыс. тонн.

В тройку лидеров также вошли Астана (372,1 тыс. тонн) и Карагандинская область (193,8 тыс. тонн).

В 2023 году в Казахстане работало 808 компаний, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов. Из них 261 организация занимается сортировкой, утилизацией и захоронением отходов.

Ранее сообщалось, что более 4 млн тонн коммунальных отходов образовалось за год в Казахстане.

В Министерстве экологии назвали основные проблемы переработки отходов в Казахстане.