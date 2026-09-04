Казахстанцы смогут следить за строительством домов онлайн: что изменил новый Строительный кодекс

В строительной отрасли Казахстана государственные услуги поэтапно полностью переводятся в цифровой формат. Об этом рассказал руководитель Управления архитектуры, градостроительства и градостроительного кадастра Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Рахат Елтизаров в программе «Бүгін.LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент Kazinform.

Вместе с тем, согласно новому Строительному кодексу, вступившему в силу с 1 июля, усилена ответственность подрядчиков за качество объектов. Теперь строительная компания обязана давать гарантию на объект минимум на пять лет.

Спикер отметил, что работа по цифровизации с начала года ведется ускоренными темпами.

— В соответствии с поручением Главы государства, при Министерстве строительства проведена масштабная работа. С 1 июля вступил в силу новый Строительный кодекс. А с января мы видим результаты систем автоматизации в строительной отрасли. Например, архитектурно-планировочное задание и технические условия раньше нужно было получать в акимате на бумажном носителе, а сейчас есть полная возможность сдать их в электронном виде и, в установленный срок, получить, — руководитель управления.

По его словам, цифровизация не ограничивается оформлением документов. Создается возможность также и для контроля хода строительства объектов с помощью цифровой системы.

— Сейчас цифровизуется ход строительства, его прохождение. Например, в Астане ход строительства всех зданий контролируется на системной основе с помощью видеокамер. В цифровом формате отражается все — сколько этажей построено, в каком направлении идет работа, — сказал Р.Елтизаров.

Каждому строительному объекту присваивается уникальный номер

Как сообщил Р.Елтизаров, начавший работать с 1 января Q-портал (qportal.kz — ред.) объединил контроль за строительными объектами в единую систему.

— При получении технических условий объекту присваивается уникальный номер. Если ввести этот номер на Q-портале, жители могут проследить, как идет строительство объекта, на каком этапе оно находится, — сказал гость студии.

По словам Р.Елтизарова, внедрение этих систем позволит не только сократить бумажный документооборот в строительной отрасли, но и предупредить коррупционные риски.

— Раньше граждане, чтобы получить соответствующие документы, обращались в уполномоченные органы и сдавали их на бумажном носителе. Сейчас они могут подавать заявку в электронном виде и получить документы в установленный срок. Не нужно ни с кем отдельно договариваться, — сказал спикер.

Р.Елтизаров также отметил, что, в соответствии с поручением Правительства, работа по цифровизации продлится до 2029 года.

Гарантия подрядчика продлена до пяти лет

Одно из важных новшеств нового Строительного кодекса — усиление ответственности подрядчиков за качество жилых домов.

— Один из часто задаваемых простыми людьми вопросов касается качества строящихся домов. Если качество низкое или компания-подрядчик не завершил работу вовремя, возникает вопрос о том, кто за это отвечает. В связи с этим в новом Кодексе введены соответствующие нормы, — сказал Р.Елтизаров.

По его словам, раньше гарантия компании-подрядчика после завершения строительства давалась на два года. Согласно новым требованиям, этот срок увеличен до пяти лет.

Гарантийный срок на основные конструкции, то есть на такие элементы, как фундамент, несущий каркас, фасад и кровля, увеличен до 10 лет. Теперь это прямая обязанность компании-подрядчика, не будет такого, как раньше, когда через два года послед сдачи дома подрядчик освобождался от ответственности.

Специалист отметил, что эти изменения важны для жителей.

— Сегодня на рынке жилья есть три важных вопроса. Первый — качество строительства, второй — ответственность подрядчика, третий — возможность для жителей предъявлять свои требования после получения жилья, — сказал руководитель Управления.

Усилен государственный контроль за строительными объектами

Новым Кодексом усилены и механизмы контроля за качеством строительства и безопасностью.

Как сообщил Рахат Елтизаров, была пересмотрена работа государственных органов, ответственных за контроль в сфере строительства. В их компетенцию входят контроль за качеством строительства и контроль по направлению пожарной безопасности. Вместе с тем внедряется и система планового инспектирования.

— Плановое инспектирование — система контроля и надзора за качеством строительства, то есть, они ведут полноценный надзор, начиная с проектирования до завершения строительства. Государство не должно создавать препятствий для бизнеса, и бизнес не должен создавать опасности для государства, — сказал спикер.

Ранее сообщалось, что в сфере строительства будет обеспечена открытость формирования цен.