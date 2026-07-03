Казахстанцы смогут сдать международный экзамен по корейскому языку SKA

Институт короля Седжона при Костанайском региональном университете им. А. Байтурсынулы получил статус официального центра проведения международного экзамена по корейскому языку Sejong Korean Language Assessment (SKA). Это первый и единственный центр в Казахстане, передает Kazinform со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

Получение данного статуса расширяет возможности граждан нашей страны получать международно признанный сертификат по корейскому языку без необходимости выезда за рубеж. Открытие центра также будет способствовать развитию образовательного сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея, расширению академической мобильности и укреплению гуманитарных связей между двумя странами.

Фонд Института короля Седжона по итогам отбора утвердил всего пять зарубежных центров проведения международного экзамена SKA. В их число вошли центры в Казахстане, Индонезии, Кыргызстане, Вьетнаме и Иране.

Сегодня Институт является одним из ведущих центров изучения корейского языка и культуры в стране. Здесь реализуются образовательные программы, проводятся международные экзамены, культурно-просветительские мероприятия и проекты, направленные на развитие казахстанско-корейского сотрудничества.

Экзамен SKA предназначен для оценки уровня владения корейским языком иностранных граждан. Его результаты уже признаются рядом университетов Республики Корея при поступлении иностранных абитуриентов наряду с другими документами, подтверждающими языковую подготовку. В дальнейшем сфера применения сертификата будет расширяться, охватывая образовательную, академическую и профессиональную деятельность.

Экзамен пройдет в несколько этапов: письменная часть (аудирование, чтение и письмо) состоится 5 сентября 2026 года, устная — 6, 12 сентября. Результаты будут опубликованы 4 ноября 2026 года.

Появление первого в стране официального центра проведения SKA сделает международную сертификацию по корейскому языку более доступной для школьников, студентов, преподавателей и всех, кто изучает корейский язык, а также будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в сфере высшего образования.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан запустил онлайн-тест по казахскому для иммигрантов.