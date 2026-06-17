Казахстанцы смогут поставлять свои товары в ОАЭ на льготных условиях

Одобрено соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Какую это пользу принесет казахстанцам, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Мажилис РК ратифицировал Соглашение об экономическом партнерстве между государствами, входящими в Евразийский экономический союз и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, соглашение было заключено 27 июня 2025 года в Минске в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Соглашение предусматривает отмену импортных таможенных пошлин в отношении более 85% товарной номенклатуры.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Помимо отмены импортных таможенных пошлин в соглашение включены такие торговые аспекты, как технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное сотрудничество, меры защиты внутреннего рынка и другое, — отметил Шаккалиев.

Отмена таможенных пошлин будет осуществляться постепенно в течение переходных периодов для поэтапной либерализации взаимной торговли.

В целом Соглашение обеспечит благоприятные условия для продвижения товаров казахстанских предпринимателей и производителей на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, а также увеличения объемов и темпов развития торговли между сторонами.

Ранее сообщалось, что Казахстан нарастил экспорт в ОАЭ на 42,1%.