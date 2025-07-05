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    02:34, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанцы смогут получать госуслуги через ChatGPT

    В Казахстане начнут использовать искусственный интеллект для упрощения доступа к госуслугам. Об этом сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев на встрече AI-SANA, посвященной развитию ИИ, передает агентство Kazinform.

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    Фото: pixabay

    По его словам, уже в ближайшие годы в стране появится около 40 AI-агентов. Они помогут казахстанцам обращаться в ЦОН, оформлять справки, разбираться в налогах, законах и заполнять декларации.

    — Мы проводим значимое мероприятие по продвижению идеи AI-SANA, которая будет охватывать почти все слои населения, большие образовательные инициативы для школьников, для студентов, для госслужащих, для представителей других отраслей. По всем этим категориям граждан у нас уже пилотированы образовательные инициативы и программы для того, чтобы обучить AI-скилзам те или иные слои населения, — отметил министр.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разработаны 25 образовательных программ в сфере ИИ.

    Теги:
    ЦОН МЦРИАП Правительство для граждан Искусственный интеллект
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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