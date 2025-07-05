Казахстанцы смогут получать госуслуги через ChatGPT

По его словам, уже в ближайшие годы в стране появится около 40 AI-агентов. Они помогут казахстанцам обращаться в ЦОН, оформлять справки, разбираться в налогах, законах и заполнять декларации.

— Мы проводим значимое мероприятие по продвижению идеи AI-SANA, которая будет охватывать почти все слои населения, большие образовательные инициативы для школьников, для студентов, для госслужащих, для представителей других отраслей. По всем этим категориям граждан у нас уже пилотированы образовательные инициативы и программы для того, чтобы обучить AI-скилзам те или иные слои населения, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработаны 25 образовательных программ в сфере ИИ.