Казахстанцы смогут получать больше медицинских услуг онлайн

Министерство здравоохранения РК подготовило проект приказа, предусматривающий расширение перечня медицинских услуг, которые можно будет получать дистанционно, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 августа.

Проект определяет, какие консультации и диагностические исследования смогут проводиться в онлайн-формате, а также устанавливает единые требования к качеству и безопасности дистанционных медицинских услуг.

В частности, впервые утверждается перечень медицинских услуг, которые могут предоставляться дистанционно, а также перечень диагностических исследований, результаты которых врач сможет описывать и интерпретировать онлайн. Кроме того, документ определяет технологии, которые будут использоваться при оказании телемедицинских услуг, и расширяет условия их предоставления.

Изменения направлены на то, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для пациентов, сохранив при этом высокие требования к качеству и безопасности. Документ предусматривает развитие системы дистанционной медицинской помощи и расширяет возможности использования современных цифровых технологий в здравоохранении.

При этом новые нормы не заменят очный прием врача. Если пациенту необходим осмотр, обследование или лечение в медицинской организации, медицинская помощь по-прежнему будет оказываться в традиционном формате. Дистанционные услуги будут применяться только в случаях, когда это допустимо с медицинской точки зрения и соответствует установленным требованиям.

— Ожидается, что обновленные правила повысят доступность медицинской помощи для жителей всех регионов страны, в том числе сельских населенных пунктов, людей с ограниченной мобильностью, а также пациентов, которым требуется динамическое наблюдение или повторные консультации, — говорится в проекте документа.

Ранее сообщалось, что более 1 млн человек в стране уже воспользовались телемедицинскими услугами.

Сегодня к сервисам телемедицины подключены 655 медицинских организаций с потенциальным охватом свыше 2 млн человек.