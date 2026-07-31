Более миллиона казахстанцев получили телемедицинские консультации

Министерство здравоохранения Казахстана продолжает развивать телемедицину как один из ключевых инструментов повышения доступности медицинской помощи, особенно для жителей сельских и отдаленных населенных пунктов. Более 1 млн казахстанцев уже воспользовались телемедицинскими услугами, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, сегодня к сервисам телемедицины подключены 655 медицинских организаций с потенциальным охватом свыше 2 млн человек.

Телемедицинские консультации позволяют жителям отдаленных регионов своевременно получать помощь профильных специалистов, сокращают сроки ожидания, снижают необходимость поездок в областные и республиканские клиники, а также обеспечивают непрерывное наблюдение пациентов по месту жительства.

В Минздраве сообщили, что впервые утвержден перечень дистанционных медицинских услуг, а также установлены единые требования к качеству и безопасности их оказания. Новый приказ министерства определяет технологии и оборудование, которые будут использоваться при предоставлении телемедицинской помощи, и расширяет условия ее оказания.

Следующим этапом станет создание единой телемедицинской сети, в которую войдут более 4 тыс. медицинских организаций. В дальнейшем современным телемедицинским оборудованием планируется оснастить медицинские пункты, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, центры первичной медико-санитарной помощи, центральные районные и областные больницы.

Кроме того, цифровые решения уже внедряются в 72 учреждениях уголовно-исполнительной системы, что позволит обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи для этой категории пациентов.

Как отметили в министерстве, реализация проекта позволит охватить телемедицинскими услугами около 7,5 млн жителей сельской местности и сформировать единую систему дистанционного оказания медицинской помощи по всей территории Казахстана.

Ранее сообщалось, что 9% всех медицинских услуг казахстанцы получают дистанционно. Также в Минздраве рассказали, что телемедицину для сельских регионов расширяют в Казахстане.