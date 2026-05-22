Казахстанцы с гипертонией смогут получать лекарства бесплатно или с доплатой

Документом предусматривается обеспечение лекарственными средствами пациентов с артериальной гипертензией с применением механизма сооплаты.

Согласно проекту, пациентам предоставят право выбора способа получения лекарств: бесплатно по рецепту через медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи либо с доплатой — через частные аптечные сети с возможностью выбора производителя препарата.

Как отметили в Минздраве, реализация проекта позволит:

расширить доступ пациентов к лекарственным средствам, в том числе к ранее недоступным препаратам;

обеспечить возможность выбора между оригинальными лекарственными средствами и дженериками;

повысить удовлетворенность пациентов за счет гибкости механизма лекарственного обеспечения; а также повысить конкурентоспособность и качество сервиса в аптечных сетях.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 июня.

