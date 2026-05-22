KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанцы с гипертонией смогут получать лекарства бесплатно или с доплатой

    Министерство здравоохранения РК подготовило поправки в правила осуществления сооплаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лекарства, таблетки
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Документом предусматривается обеспечение лекарственными средствами пациентов с артериальной гипертензией с применением механизма сооплаты.

    Согласно проекту, пациентам предоставят право выбора способа получения лекарств: бесплатно по рецепту через медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи либо с доплатой — через частные аптечные сети с возможностью выбора производителя препарата.

    Как отметили в Минздраве, реализация проекта позволит:

    • расширить доступ пациентов к лекарственным средствам, в том числе к ранее недоступным препаратам;
    • обеспечить возможность выбора между оригинальными лекарственными средствами и дженериками;
    • повысить удовлетворенность пациентов за счет гибкости механизма лекарственного обеспечения; а также повысить конкурентоспособность и качество сервиса в аптечных сетях.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 июня.

    Ранее мы также писали о том, что регулирование отдельных лекарственных средств обновят в Казахстане.

    Здравоохранение Лекарства Минздрав РК Фармацевтика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор