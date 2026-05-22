Казахстанцы с гипертонией смогут получать лекарства бесплатно или с доплатой
Министерство здравоохранения РК подготовило поправки в правила осуществления сооплаты, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документом предусматривается обеспечение лекарственными средствами пациентов с артериальной гипертензией с применением механизма сооплаты.
Согласно проекту, пациентам предоставят право выбора способа получения лекарств: бесплатно по рецепту через медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи либо с доплатой — через частные аптечные сети с возможностью выбора производителя препарата.
Как отметили в Минздраве, реализация проекта позволит:
- расширить доступ пациентов к лекарственным средствам, в том числе к ранее недоступным препаратам;
- обеспечить возможность выбора между оригинальными лекарственными средствами и дженериками;
- повысить удовлетворенность пациентов за счет гибкости механизма лекарственного обеспечения; а также повысить конкурентоспособность и качество сервиса в аптечных сетях.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 июня.
