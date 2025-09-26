Казахстанцы разделились на «за» и «против» — Ерлан Кошанов о применении ИИ в школах

— Сейчас идет широкое обсуждение применения искусственного интеллекта в сфере образования, в особенности, школьного. Общество буквально разделилось — на «за» и «против». Все чаще звучат опасения — не подменяет ли искусственный интеллект настоящие знания, — отметил Кошанов на Парламентских слушаниях.

По его словам, согласно соцопросам, 40,5% оценивают влияние искусственного интеллекта положительно, 37% воспринимают негативно. Данные показывают, что казахстанцы видят как потенциал, так и угрозы от применения ИИ в образовании.

— Наши депутаты тоже сделали аналогичный запрос в ChatGPT. Понятнее не стало. Интересно, что мнение искусственного интеллекта почти совпало с выводами опроса. ChatGPT объективно оценил возможности применения искусственного интеллекта. Выдал 50 на 50 — как преимущества, так и риски этих нововведений. Все это подтверждает, насколько важно сегодня найти правильный баланс — между разумными ограничениями и свободой использования новых технологий. Надо правильно понимать, что искусственный интеллект — это помощник, а не замена учителю. Он помогает сделать обучение эффективнее. Однако ключевые знания и развитие критического мышления остаются за человеком. Именно поэтому, в этой чувствительной сфере нужны четкие правила, которые обеспечат качество и безопасность образования. Считаю, что это тоже должно быть урегулировано на уровне закона, — подчеркнул Ерлан Кошанов.

Вместе с тем, спикер Мажилиса обратил внимание на рост киберугроз в мире.

— Сегодня во всём мире фиксируется увеличение числа киберинцидентов, активно распространяются дипфейки, способные вводить в заблуждение даже специалистов. Особенно уязвимыми становятся частные пользователи, не обладающие достаточными знаниями в области кибербезопасности. Не исключено, что будут появляться и новые виды цифрового мошенничества. Киберугрозы не имеют границ — атаки могут исходить из любой точки мира. Ни одно государство не может эффективно противостоять им в одиночку. Поэтому особое значение приобретает международное сотрудничество в сфере информационной безопасности, — сказал он.

Напомним, что ранее в Казахстане разработали правила использования ИИ в школах.