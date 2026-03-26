Казахстанцы привезли семь медалей с Кубка мира по дзюдо среди паралимпийцев

Сборная Казахстана завоевала две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Победителями этапа стали Ибрагим Нурмаханулы (J2, -70 кг) и Бексултан Кулмырза (J2, -81 кг). Серебряную медаль в весовой категории +95 кг (J1) завоевал Ерлан Утепов. Бронзовыми призёрами стали Асылан Нурдаулетов (J1, -70 кг), Багланбек Оналбек (J1, +95 кг), Журкамырза Шукирбеков (J2, +95 кг) и Даяна Федосова (J2, -60 кг).

В общем медальном зачете сборная Казахстана заняла третье место.

В соревнованиях приняли участие 163 спортсмена из 24 стран мира.

Отметим, что в прошедшем в столице Грузии этапе Кубка мира по дзюдо участвовали спортсмены- паралимпийцы с нарушением зрения, они же будут претендовать на участие в летних Паралимпийских играх-2028.

