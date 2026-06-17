Казахстанцы покорили Carnegie Hall: юные исполнители стали лауреатами конкурса в Нью-Йорке

Юные музыканты из Казахстана стали лауреатами престижного международного конкурса New York International Competition for Performing Arts 2026, который прошел в Нью-Йорке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанские музыканты выступили на сцене Weill Recital Hall в Carnegie Hall — одной из самых престижных концертных площадок мира. Возможность выйти на легендарную сцену лауреаты получили благодаря специальному призу, учрежденному известной пианисткой и Steinway Artist Кадишей Оналбаевой, которая выступила партнером конкурса.

В творческом состязании приняли участие более 50 исполнителей из разных стран мира. По итогам конкурса награды получили казахстанские музыканты Анвар Массимов (фортепиано), Амели Махамбетжан, Эвелина Азмзханова и Нуразхан Арланханулы (скрипка), Салима Жакупова (кларнет), а также Даниель Азизханов (саксофон).

Фото: Kazinform

Стоит отметить, успех казахстанских исполнителей стал результатом многолетней подготовки, упорного труда и преданности музыке. Их выступление на международной площадке стало еще одним подтверждением высокого уровня отечественной музыкальной школы.

Ранее казахстанская певица Рухия Байдукенова и участник международного музыкального проекта Silk Way Star китайский певец Чжан Хэ Сунань представили гимн Silk Way Star на V форуме медиаинноваций в Чунцине.