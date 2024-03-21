Казахстанцы отмечают Наурыз

Древний и светлый праздник Наурыз начали отмечать по всему миру и в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстане официально Наурыз как государственный праздник стали отмечать с 1999 года. Выходными являются три дня — 21, 22 и 23 марта. В 2009 году Наурыз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а год спустя Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Наурыз.

Наурыз — праздник, пришедший к нам из глубины веков. Считается, что Наурыз мейрамы, празднование которого начинается в день весеннего равноденствия — 21 марта, праздновался еще во времена древнейших царей Персии. Распространено мнение, что праздновать Наурыз начали еще при шахе Джамшеде, а это, примерно, 4-6 век до нашей эры. Некоторые источники говорят о 4-5 тысячелетней истории Наурыза.

Название праздника Навруз в переводе с фарси означает «новый день», и это соответствует смыслу праздника — начало Нового года по древнеиранскому календарю. Так или иначе, традиция празднования Наурыза распространилась среди многих тюркских народов, в первую очередь, в Средней Азии, исторически связанной с Персией. Распространение ислама не помешало сохранить эту традицию ни персам, ни тюркским народам, что говорит о широкой популярности и большой значимости праздника.

Правда, были времена, когда праздник Наурыз был запрещен в Казахстане советской властью, как «пережиток прошлого». Поэтому Наурыз не праздновался всенародно с 1926 по 1988 годы.

Наурыз празднуют народы Ближнего Востока, Турции, Ирана, Афганистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Китая. Отмечают Наурыз и мусульмане на Балканах, в частности, в Боснии и Герцеговине, а также в России. Следует отметить, что Наурыз, первоначально бывший праздником зороастрийцев (огнепоклонников), уже много веков назад утратил религиозную окраску и стал поистине праздником весеннего обновления, пробуждения природы и воодушевления народа.

Однако с этого года в Казахстане праздник Наурыз отмечают в новом формате. Министерство культуры и информации РК предложило обогатить его смысл и содержание, и объявить декаду Наурызнама, которая будет проводиться теперь ежегодно с 14 по 23 марта. Такое решение объяснили тем, что исторически празднование Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось «Наурызнама». Упоминания об этом имеются в трудах великих философов Махмуда Кашгари, Машхур Жусупа Копейулы, Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова.

Напомним, что в рамках празднования Наурызнама в столице планируется провести около 200 мероприятий. 22 марта с 12:00 до 16:00 часов на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка и площадке EXPO планируется проведение основных праздничных концертов с участием звезд казахстанской эстрады. Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах города.

Ранее сообщалось, какая погода ждет казахстанцев на Наурыз.