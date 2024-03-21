Куда сходить на Наурыз в Астане

В этом году жители и гости столицы отмечают Наурыз в новом формате. В рамках празднования планируется провести порядка 200 мероприятий. Часть из них уже прошла, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

21-22 марта с 12:00 до 16:00 часов на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка и площадке EXPO планируется проведение основных праздничных концертов с участием звезд казахстанской эстрады.

Кроме того, в 5 районах города пройдет более 30 праздничных концертов, на которых выступят такие звезды эстрады и творческие коллективы, как Улыкпан Жолдасов, группа «Заман», Адилет Жаугашар, Аука, Бейбит Корган, Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, ВИА «МҰРА», Актоты Болышева, Айдар Байділдин, Қайрат Баекенов, Трио «Алтын», Құрмаш Махан, Тимур Омаров, группа «Арт домбыра», квартет «Aily», группа «Саз», квартет «Royal», Мөлдір Сүлейменова и ансамбль домбристов, Медет Салыков, Клара Толенбаева, Мади Кадыров и многие другие.

Фото: акимат Астаны

На общественных пространствах развернут этно-аулы, где будут функционировать фуд-корты, ярмарки, проводиться мастер-классы, демонстрироваться традиционные обряды. Запланированы спортивные мероприятия по национальным видам спорта, победителей наградят ценными призами.

По району Есиль мероприятия проведут в следующих локациях:

— в 12.00 часов 21–22 марта у монумента Байтерек начнется концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю;

— в 12:00 часов 21–22 марта на площадке у ЕХРО гостей ждут концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, демонстрация национальных традиций и обрядов, ярмарка ремесленников;

— 21–22 марта — концерт и соревнования по национальным видам спорта пройдут в парке вдоль реки Есиль (пересечение улиц Керей, Жанибек хандар и ул. А. Бокейхана).

Фото: акимат Астаны

По району Сарыарка:

Праздничные мероприятия пройдут на городской площади, 21–22 марта, время проведения с 12:00 до 16:00.

По району Нура:

21-22 марта в 13:00 в Центральном парке начнется Фестиваль плова. Готовить будут повара из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана и т. д. Планируется изготовление ханской сорпы на историческом казане 18-го века. Здесь же состоится автограф-сессия ХК «Барыс». Одна из юрт будет украшена в стиле хоккейного клуба. Знаменитые игроки будут раздавать автографы фанатам.

Две юрты организуют посольства Таджикистана и Ирана. Гостям будут рассказывать об обычаях и особенностях празднования Наурыза в этих странах.

Фото: акимат Астаны

Гостей также ждут фотозоны, аниматоры-батыры, беркуты, тазы, концертная программа, наурыз коже.

В 13:00 21 марта в микрорайоне Жагалау (Айтматова, 36) организуют ярмарку ручных изделий, будут представлены национальная одежда и украшения, изготовленные местными мастерами.

Здесь же пройдут спортивные состязания по национальным видам спорта, концертная программа, будут готовить плов и наурыз коже.

21-го марта в 13:00 в Мереке парке (Туран 40/1) для жителей и гостей города проведут ярмарку ручных изделий, спортивные состязания по национальным видам спорта и многое другое.

Фото: акимат Астаны

По району Байконыр:

В центральных парках района (парк Ататюрк, аллея «Писателей») возведут юрты. Посетители смогут насладиться праздничными концертными программами и принять участие в состязаниях по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру и т. д.

Также будет организована специальная фотозона Әз-Наурыз.

С 13:00 до 15:00 21–22 марта празднования проведут в парке Ататюрк по улице Ташенева, с 12:00 до 15:00 часов 21 марта — на Аллее писателей, на пересечении проспекта Абая и улицы Сембинова.

По району Алматы:

На площади у монумента «Қазақ елі» с 12:00 часов 21 и 22 марта будут проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.

В это же время 22 марта празднования начнутся в парке «Президентский».

Фото: акимат Астаны

Такие же мероприятия пройдут на территории школы-гимназии № 74 в микрорайоне Сарайшык, на набережной реки Акбулак, в теннисном центре по адресу Кордай, 6 и в микрорайоне Достар.

21-24 и 29–31 марта в театре кукол пройдет кукольное шоу «Наурыз-Думан».

23 марта — День очищения. В Государственном театре драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова публику ждет драма А. Елгезека «Болмаған балалық шақ».

В Астане 23 марта пройдет международная экологическая акция «Час Земли» с 20:30 до 21:30. «Час Земли» — ежегодное международное мероприятие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимают участие более 2 миллиардов человек со всего мира. Цель акции — обратить внимание на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

23 марта в рамках «Тазалық эстафетасы» в столице будет проведена общенациональная экологическая акция «Тазару». В рамках акции планируется очистка дворов от снега и мусора.