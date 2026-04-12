    09:12, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанцы отмечают православную Пасху: традиции, смысл и как проходит праздник

    Православные христиане Казахстана отмечают Пасху — главный праздник церковного календаря, символизирующий воскресение Иисуса Христа, духовное обновление и победу жизни над смертью. Что означает Пасха, как ее отмечают — читайте в материале и корреспондента агентства Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Символ новой жизни и надежды

    В Казахстане православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников — Пасху, символизирующую победу жизни над смертью и духовное обновление. Торжества традиционно сопровождаются богослужениями, семейными встречами и соблюдением многовековых обычаев. В этом году дата празднования выпала на 12 апреля.

    Пасха имеет глубокий исторический и духовный смысл. Как пояснил клирик Константино-Еленинского кафедрального собора Костаная протоиерей Виталий Клеба, корни праздника уходят еще в ветхозаветные времена. Само слово «Пасха» означает «переход» — от рабства к свободе, а в христианстве — от смерти к жизни через воскресение Иисуса Христа.

    — Для верующих Пасха — это, прежде всего, духовная радость, связанная с победой над смертью и надеждой на вечную жизнь, — отметил священнослужитель.

    Пасхе предшествует Великий пост, а также Страстная неделя — время воспоминаний о последних днях земной жизни Христа. Особое значение имеют такие дни, как Вербное воскресенье и Чистый четверг, связанные с ключевыми событиями христианской истории.

    После завершения поста наступает праздничная трапеза, символизирующая освобождение и радость.

    Зачем красят яйца и пекут куличи

    Наряду с духовной составляющей, Пасха сопровождается и народными традициями. Среди самых известных — окрашивание яиц и приготовление куличей. Яйцо символизирует новую жизнь, а красный цвет — жертву и воскресение Христа. По церковному преданию, именно красное яйцо стало одним из первых символов Пасхи.

    — С окрашенными яйцами связана одна из самых известных христианских легенд. По преданию, ученица Иисуса Христа Мария Магдалина пришла к римскому императору с вестью о воскресении Спасителя и поднесла ему яйцо. Усомнившись, император сказал, что это также невозможно, как если бы яйцо стало красным. В этот момент оно действительно окрасилось, став символом чуда и новой жизни, — рассказал клирик Константино-Еленинского кафедрального собора Костаная протоиерей Виталий Клеба.

    Также верующие приносят в храмы продукты для освящения, однако это не является обязательным обрядом.

    — Важно не само освящение пищи, а внутреннее состояние человека, благодарность и обращение к Богу, — подчеркнул собеседник.

    Светлая седмица: что означает праздничная неделя

    Особое значение имеет так называемая Светлая седмица — неделя после Пасхи. В эти дни богослужения проходят особенно торжественно, а верующие продолжают поздравлять друг друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».

    Каждый день недели воспринимается как продолжение праздника. В храмах проходят крестные ходы, звучит колокольный звон, символизирующий радость и торжество.

    Как отмечают Пасху сегодня

    Современные православные в Казахстане встречают Пасху, прежде всего, участием в ночном богослужении. Верующие надевают светлую или праздничную одежду, приходят в храмы, чтобы разделить радость Воскресения.

    В течение 40 дней после Пасхи принято приветствовать друг друга пасхальным приветствием, делиться радостью и проявлять внимание к окружающим. Считается, что праздник объединяет людей не только в религиозном, но и в общечеловеческом смысле напоминая о ценности добра, прощения и взаимной поддержки.

    Как православные казахстанцы встретили Рождество в этом году — можно прочитать здесь.

    Дарья Аверченко
