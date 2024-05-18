Казахстанцы открывают для себя красоту «ханбока»: выставка корейского костюма в Астане

В музее Первого Президента в Астане открылась выставка 12 корейских художников, чьи работы описывают красоту корейского традиционного костюма «ханбок» через призму современного искусства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие организовано Корейским культурным центром при Посольстве Республики Корея. На церемонии открытия выставки ансамбль «Мисон» этнокультурного объединения корейцев Астаны представил танцевальное представление в корейском национальном костюме.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик, выступая с приветственной речью, отметил, что ханбок — это квинтэссенция культурного наследия, воплощающая корейскую самобытность и образ жизни.

— Выставка «Ханбок, возрожденный как искусство» представляет собой произведения искусства, вдохновленные ханбоком разных эпох, начиная от охотничьей одежды 1600-летней давности и заканчивая свадебными нарядами 200-летней давности. Эти работы подчеркивают разнообразие стилей и художественных пристрастий ханбока в разные периоды. Уникальным аспектом этой выставки является сочетание традиционных элементов ханбока с творческим самовыражением и художественными техниками современных художников, — рассказал посол.

По его словам, сегодня в Казахстане проживает около 120 тысяч этнических корейцев, и они играют важную роль в укреплении сотрудничества между двумя странами. Он также отмечает, что в последнее время среди казахстанцев растет интерес к ханбоку.

— Некоторые южнокорейцы и этнические корейцы, проживающие в Казахстане, надевают ханбок во время традиционных корейских праздников, таких как Новый год по лунному календарю, и «Чхусок» — корейский день благодарения. Бабушки и их внучки разучивают корейские традиционные танцы, такие как танец вееров и танец лотоса, надевая ханбок на культурные курсы, организованные Корейским культурным центром, — говорит Чжо Тэ-ик.

Директор Корейского культурного центра Ку Бон Чхоль считает, что именно популярность корейских исторических драм вызывает интерес к ханбоку.

— Казахстанцы знакомятся с ханбоком через живущих по соседству корейцев или же через популярные исторические драмы, такие как «Летопись трех царств: Повесть о Чумоне» и «Красная манжета», благодаря которым интерес к корейской традиционной одежде в стране органично растет. За последние два года Корейский культурный центр организовал ряд мероприятий, направленных на популяризацию ханбока, включая показы мод, выставки иллюстраций и выставки детского ханбока, — рассказал он.

На выставке представлены произведения искусства 12 авторов в виде картин, инсталляций и видео, что позволяет посетителям по-новому ощутить и оценить красоту национальной одежды Кореи.

Так, например, художник Йо Дон Хон в своей картине «Розовый рай» сочетает технику трехмерной гравюры, которая придает объемные формы и текстуру, с фантазийными элементами, чтобы создать оптимистичные и веселые образы важного жизненного события — корейской свадьбы.

Работа передает пожелание семейного счастья через традиционный свадебный наряд принцессы Бокон, второй дочери короля Сунджо и королевы Сунвон из династии Чосон. Картина подчеркивает важность традиционного культурного наследия, напоминая о корейских традициях и воссоздавая свадьбу принцессы, которая была проведена с национальным размахом.

Кроме того, 12 зодиакальных божеств с головами различных зверей и человеческими телами в соответствии с 12 знаками зодиака выступают в качестве хранителей невесты, чтобы обеспечить ее счастье и безопасность.