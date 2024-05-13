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    11:29, 13 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцы могут трудоустроиться на работы по восстановлению пострадавших от паводков регионов

    строители
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Министерством труда и социальной защиты населения РК инициирован проект «Построим вместе!» по трудоустройству безработных граждан на работы по строительству жилья и восстановлению инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков. Об этом передает агентство Kazinform. 

    Как отметили в пресс-службе министерства, посмотреть вакансии, предлагаемые строительными компаниями, можно на Электронной бирже труда.

    Центром развития трудовых ресурсов МТСЗН РК разработана специальная платформа по сопровождению трудоустройства граждан в рамках проекта «Построим вместе!». Она представляет собой новый модуль на Электронной бирже труда Enbek.kz, где любой желающий трудоустроиться и помочь регионам в восстановлении жилого фонда и инфраструктуры может ознакомиться с имеющимися вакансиями, откликнуться на любую понравившуюся и пройти собеседование. На платформе размещено 42 вакансии.

    — Важность этого проекта в том, что мы обеспечиваем цифровую среду для оперативного трудоустройства каждого желающего найти работу и принять участие в восстановлении регионов, пострадавших от паводков. Мы занимаемся пополнением базы работодателей и вакансий. Стоит отметить, что регионам важно участие каждого, требуются как квалифицированные специалисты, так и не имеющие профильного образования, — отметила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

    Министерство труда и социальной защиты населения РК призывает казахстанцев принять участие в проекте и внести свой вклад в восстановление пострадавших регионов.

    Напомним, в результате масштабных паводков от наводнений пострадали жители и инфраструктура в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанскаой, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

    Теги:
    Дороги Занятость Минтруда и соцзащиты РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Жилье Строительство Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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