Казахстанцы могут снизить расходы на электричество до 20% — советы энергетиков

Рациональное использование электроэнергии и применение энергоэффективных технологий позволяют сократить потребление в быту примерно на 10–20%. Для квартиры, где ежемесячно расходуется около 350 кВт/ч, экономия может составить до 70 кВт/ч в месяц, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Ранее мы уже рассказывали о том, как можно сэкономить на счетах за отопление, а сегодня хотим поделиться советами энергетиков как сократить свои затраты на электричество.

По оценкам экспертов, жители двухкомнатной квартиры в Казахстане «жгут» в среднем 250-350 киловатт-час (далее — кВт/ч) электроэнергии в месяц, а за год — порядка 3-4 тыс. кВт/ч в год. Конечно, показатели могут различаться в зависимости от индивидуальных условий проживания и уровня оснащенности жилья электроприборами, но средние данные по нашей стране именно такие. Умножьте эти цифры на тариф в своем регионе — наверняка выйдет солидная сумма.

Для сравнения, в странах Европы среднее домохозяйство потребляет около 200–375 кВт/ч в месяц, в год — 2,5-4,5 тыс. кВт/ч.

Как можно экономить на электроэнергии в быту

Наиболее эффективными мерами, отмечают энергетики, являются использование светодиодного освещения, бытовой техники высокого класса энергоэффективности, отключение электроприборов из режима ожидания, рациональное использование кондиционеров, обогревателей и других энергоемких устройств. Также рекомендуется максимально использовать естественное освещение, своевременно обслуживать бытовую технику и не допускать ее работы без необходимости.

— Наибольший эффект, как правило, достигается за счет контроля работы наиболее энергоемких бытовых приборов. Например, рекомендуется отключать зарядные устройства и технику, которая не используется, запускать стиральные и посудомоечные машины при полной загрузке, использовать энергосберегающие режимы работы техники, а также своевременно заменять устаревшее оборудование на более энергоэффективное, — отмечают специалисты.

Сколько может сэкономить потребитель за месяц или год

Безусловно, точный объем экономии может быть определен только на основании сравнения потребления до и после внедрения энергосберегающих мер, подчеркивают эксперты. И в то же время, по их оценкам, рациональное использование электроэнергии и применение энергоэффективных технологий позволяют снизить потребление ориентировочно на 10-20 процентов. Для квартиры с потреблением около 350 кВт/ч в месяц это может составлять порядка 35-70 кВт/ч ежемесячно. И 420-840 кВт/ч в год. Помножьте эти цифры на тариф, и поймете, что при рациональном использовании ресурсов можно месяц-другой буквально «не платить за свет».

И о потерях в электросетях: как отмечают специалисты, это объективный и неизбежный процесс при передаче от электростанций до конечных потребителей. Основная часть потерь связана с физическими процессами в линиях электропередачи, трансформаторах и другом электросетевом оборудовании. При передаче часть электроэнергии преобразуется в тепловую энергию вследствие сопротивления проводников и работы оборудования. Кроме того, существуют коммерческие потери, связанные с погрешностями учета, неисправностью приборов учета и случаями безучетного потребления или попросту — воровства.