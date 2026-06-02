Как сэкономить на счетах за отопление

Для экономии на отоплении в доме должен быть установлен и введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии (ОПУТЭ), передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Об их несомненной пользе рассказали в акимате Караганды — города, где оснащенность таковыми достигла 95% общего фонда многоквартирных жилых домов. Это 2 595 из 2 734 МЖД. Остальные 5% или 139 МЖД технически непригодны для установки ОПУТЭ.

Такие приборы фиксируют фактически потребленное количество тепловой энергии, и в этом случае энергоснабжающая организация не сможет включить в счета объемы тепловой энергии и теплоносителя больше, чем жильцы на самом деле потребили. Если же ОПУТЭ нет, то сумма в квитанциях выставляется по определенным нормативам. И не важно — зашло ли тепло в квартиру или прогрело воздух на улице.

По словам специалистов, эти приборы также помогают определить нужно ли внедрять энергосберегающие технологии в той или иной многоэтажке. Кроме того, целесообразно учет тепловой энергии и теплоносителя совмещать именно с системами автоматического регулирования параметров теплоносителя. К примеру, установка автоматического смесительного узла, который регулирует подачу теплоносителя в систему отопления МЖД в зависимости от температуры наружного воздуха, сэкономит до 30% тепловой энергии, что также ведет к снижению уровня платы за отопление.

— Таким образом, установка общедомовых приборов учета — средство, дающее возможность оплачивать реально потребленное количество теплоты и с его помощью контролировать это потребление и требовать от управляющей компании проведения мероприятий в доме, снижающих потребление тепловой энергии и теплоносителя системами отопления и горячего водоснабжения дома: утепление зданий, изоляцию трубопроводов, установку приборов автоматического регулировании температуры и расходов, — подчеркнули в акимате Караганды.

Чтобы не быть голословными, чиновники привели конкретные примеры. Так, владелец типовой квартиры площадью 40,7 кв. м. в доме без прибора учета тепла по нормативу платит порядка 7,6 тыс. тенге ежемесячно. За прошедший отопительный сезон (шесть месяцев) квартиру такой площади «нагрели» на 61 660,27 тенге. Владелец такой же квартиры, но в доме с работающим прибором, за шесть месяцев минувшей «зимы» сэкономил 63%, заплатив услугодателю всего 22 798,61 тенге.

Владельцы квартир площадью 60 «квадратов» за прошедший отопительный сезон уплатили по нормативу около 91 тысячи тенге. Тогда как владелец квартиры в доме с прибором учета — всего около 23,4 тыс. тенге, сэкономив больше 74%.

За отопление квартир площадью 87,5 кв. м. в домах без приборов их владельцы в сезоне 25-26 годов уплатили по квитанциям свыше 132,5 тыс. тенге. С прибором учета тепловой энергии — около 61,5 тыс. тенге — экономия конкретного абонента составила более 55%.

Цифры, как и процент оснащенности приборами учета тепла, впечатляющие. Вот только введены в эксплуатацию в Караганде всего 60% установленных приборов учета тепла. В остальных многоквартирных домах более 50% жителей по тем или иным причинам отказываются от их ввода в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что снизить износ теплосетей до 60% в рамках МЭКС намерены в области Абай.