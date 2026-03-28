РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:32, 28 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцы Курбанов и Проходов успешно стартовали на Кубке мира по фехтованию

    В Астане продолжается Кубок мира по фехтованию на шпаге. Сегодня в рамках отборочного раунда на дорожки вышли представители национальной сборной Казахстана — лидер команды Руслан Курбанов и Кирилл Проходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанцы Курбанов и Проходов успешно стартовали на Кубке мира по фехтованию
    Фото: Kazinform/Динара Акылжанова

    Оба спортсмена успешно провели свои стартовые поединки и пробились в следующий круг соревнований — топ 32.

    Руслан Курбанов уверенно одолел соперника из России, продемонстрировав высокий уровень тактической подготовки и контроля боя.

    Кирилл Проходов, в свою очередь, оказался сильнее оппонента из Франции, также обеспечив себе выход в следующий этап.

    Руслан Курбанов
    Фото: Kazinform/Динара Акылжанова

    Руслан Курбанов — один из лидеров мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпаге, бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный призер этапов Кубка мира и международных турниров. Он стабильно входит в число сильнейших шпажистов страны и представляет Казахстан на крупнейших стартах.

    Кирилл Проходов — перспективный молодой спортсмен национальной команды, бронзовый призер Чемпионата Азии среди юниоров, участник международных соревнований и этапов Кубка мира, постепенно укрепляющий свои позиции в составе сборной.

    Казахстанцы Курбанов и Проходов успешно стартовали на Кубке мира по фехтованию
    Фото: Kazinform/Динара Акылжанова

    Впереди у спортсменов — решающие поединки за выход в основную сетку турнира. Финал состоится сегодня в ЛАСК Казахстан в 17:30.

    Ранее сообщалось, что казахстанка Ирина Бакалдина прошла квалификацию на Кубке мира по фехтованию в Астане.

    Теги:
    Спорт Казахстан Фехтование
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают