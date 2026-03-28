Казахстанцы Курбанов и Проходов успешно стартовали на Кубке мира по фехтованию

Оба спортсмена успешно провели свои стартовые поединки и пробились в следующий круг соревнований — топ 32.

Руслан Курбанов уверенно одолел соперника из России, продемонстрировав высокий уровень тактической подготовки и контроля боя.

Кирилл Проходов, в свою очередь, оказался сильнее оппонента из Франции, также обеспечив себе выход в следующий этап.

Фото: Kazinform/Динара Акылжанова

Руслан Курбанов — один из лидеров мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпаге, бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный призер этапов Кубка мира и международных турниров. Он стабильно входит в число сильнейших шпажистов страны и представляет Казахстан на крупнейших стартах.

Кирилл Проходов — перспективный молодой спортсмен национальной команды, бронзовый призер Чемпионата Азии среди юниоров, участник международных соревнований и этапов Кубка мира, постепенно укрепляющий свои позиции в составе сборной.

Впереди у спортсменов — решающие поединки за выход в основную сетку турнира. Финал состоится сегодня в ЛАСК Казахстан в 17:30.

