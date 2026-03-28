Казахстанцы Курбанов и Проходов успешно стартовали на Кубке мира по фехтованию
В Астане продолжается Кубок мира по фехтованию на шпаге. Сегодня в рамках отборочного раунда на дорожки вышли представители национальной сборной Казахстана — лидер команды Руслан Курбанов и Кирилл Проходов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Оба спортсмена успешно провели свои стартовые поединки и пробились в следующий круг соревнований — топ 32.
Руслан Курбанов уверенно одолел соперника из России, продемонстрировав высокий уровень тактической подготовки и контроля боя.
Кирилл Проходов, в свою очередь, оказался сильнее оппонента из Франции, также обеспечив себе выход в следующий этап.
Руслан Курбанов — один из лидеров мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпаге, бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный призер этапов Кубка мира и международных турниров. Он стабильно входит в число сильнейших шпажистов страны и представляет Казахстан на крупнейших стартах.
Кирилл Проходов — перспективный молодой спортсмен национальной команды, бронзовый призер Чемпионата Азии среди юниоров, участник международных соревнований и этапов Кубка мира, постепенно укрепляющий свои позиции в составе сборной.
Впереди у спортсменов — решающие поединки за выход в основную сетку турнира. Финал состоится сегодня в ЛАСК Казахстан в 17:30.
Ранее сообщалось, что казахстанка Ирина Бакалдина прошла квалификацию на Кубке мира по фехтованию в Астане.