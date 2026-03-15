Казахстанцы голосуют на референдуме в Таджикистане

— Комиссия провела всю необходимую организационную работу, чтобы голосование прошло открыто и в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан. В список избирательного участка включены более 113 казахстанцев, постоянно и временно проживающих на территории Таджикистана. Члены комиссии будут сопровождать процесс голосования и оказывать избирателям необходимую консультационную помощь в течение всего дня, — сообщил председатель участковой комиссии Айдар Шалбаев.

Голосование началось в 07:00 часов по местному времени и продлится до 20:00. Принять участие в выборах могут казахстанцы, достигшие совершеннолетия, для этого необходимо при себе иметь действующий документ, удостоверяющий личность.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Исполнительный директор «Фридом Банк Таджикистан» Канат Джулумов высоко оценил возможность для казахстанских граждан, находящихся за границей, принять участие в столь важном политическом процессе.

— Мне важно проголосовать за будущее моей семьи, за будущее моей страны Республики Казахстан. Участие в референдуме является проявлением гражданской ответственности каждого гражданина, — отметил он.

Особую активность проявили казахстанские студенты, обучающиеся в Таджикистане, которые организованы прибыли на избирательный участок.

— Мы молодежь не могли остаться в стороне, так как Конституция — это основной закон, который определяет будущее нашего Казахстана. Думаю, что каждый голос будет способствовать становлению сильного и процветающего Казахстана, — сказал студент медицинского университета г. Душанбе Акбар Абдужаллилов.

