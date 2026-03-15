Казахстанцы голосуют на референдуме в Таджикистане
На избирательном участке № 436 при Посольстве Казахстана в Таджикистане проходит голосование на референдуме по проекту новой Конституции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.
— Комиссия провела всю необходимую организационную работу, чтобы голосование прошло открыто и в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан. В список избирательного участка включены более 113 казахстанцев, постоянно и временно проживающих на территории Таджикистана. Члены комиссии будут сопровождать процесс голосования и оказывать избирателям необходимую консультационную помощь в течение всего дня, — сообщил председатель участковой комиссии Айдар Шалбаев.
Голосование началось в 07:00 часов по местному времени и продлится до 20:00. Принять участие в выборах могут казахстанцы, достигшие совершеннолетия, для этого необходимо при себе иметь действующий документ, удостоверяющий личность.
Исполнительный директор «Фридом Банк Таджикистан» Канат Джулумов высоко оценил возможность для казахстанских граждан, находящихся за границей, принять участие в столь важном политическом процессе.
— Мне важно проголосовать за будущее моей семьи, за будущее моей страны Республики Казахстан. Участие в референдуме является проявлением гражданской ответственности каждого гражданина, — отметил он.
Особую активность проявили казахстанские студенты, обучающиеся в Таджикистане, которые организованы прибыли на избирательный участок.
— Мы молодежь не могли остаться в стороне, так как Конституция — это основной закон, который определяет будущее нашего Казахстана. Думаю, что каждый голос будет способствовать становлению сильного и процветающего Казахстана, — сказал студент медицинского университета г. Душанбе Акбар Абдужаллилов.
