    13:02, 15 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцы голосуют на референдуме в Таджикистане

    На избирательном участке № 436 при Посольстве Казахстана в Таджикистане проходит голосование на референдуме по проекту новой Конституции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    — Комиссия провела всю необходимую организационную работу, чтобы голосование прошло открыто и в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан. В список избирательного участка включены более 113 казахстанцев, постоянно и временно проживающих на территории Таджикистана. Члены комиссии будут сопровождать процесс голосования и оказывать избирателям необходимую консультационную помощь в течение всего дня, — сообщил председатель участковой комиссии Айдар Шалбаев.

    Голосование началось в 07:00 часов по местному времени и продлится до 20:00. Принять участие в выборах могут казахстанцы, достигшие совершеннолетия, для этого необходимо при себе иметь действующий документ, удостоверяющий личность.

    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    Исполнительный директор «Фридом Банк Таджикистан» Канат Джулумов высоко оценил возможность для казахстанских граждан, находящихся за границей, принять участие в столь важном политическом процессе.

    — Мне важно проголосовать за будущее моей семьи, за будущее моей страны Республики Казахстан. Участие в референдуме является проявлением гражданской ответственности каждого гражданина, — отметил он.

    Особую активность проявили казахстанские студенты, обучающиеся в Таджикистане, которые организованы прибыли на избирательный участок.

    — Мы молодежь не могли остаться в стороне, так как Конституция — это основной закон, который определяет будущее нашего Казахстана. Думаю, что каждый голос будет способствовать становлению сильного и процветающего Казахстана, — сказал студент медицинского университета г. Душанбе Акбар Абдужаллилов.

    Ранее мы писали, что в Бишкеке в здании Посольства Республики Казахстан проходит голосование на республиканском референдуме по новой Конституции. 

    Мадибек Джанибеков
