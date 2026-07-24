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    Казахстанцы достигли исторического успеха на молодежном ЧМ по академической гребле

    На молодежном чемпионате мира по академической гребле (U23) в Дуйсбурге сборная Казахстана показала высокий результат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    академическая гребля
    Фото: Дирекция развития спорта

    Артем Матусевич впервые для страны пробился в главный финал «А» в классе мужских одиночек легкого веса, показав высокий результат в полуфинале. Главный тренер Асылан Кусаинов отметил значимость выхода в шестерку лучших, подчеркнув стабильный прогресс спортсмена перед предстоящими Азиатскими играми-2026.

    Также на турнире женская двойка Варвара Белоногова/Тамара Первушкина квалифицировалась в финал B, а мужской экипаж Ярослава Мельникова и Тимура Фомичева выполнил задачу по восстановлению соревновательного ритма, попав в финал С. Итоговые места будут определены по результатам финальных заплывов.

    Всего на чемпионате мира в Дуйсбурге сборную Казахстана представляют пять спортсменов. В соревнованиях принимают участие более 600 гребцов из 49 стран мира.

    Ранее стало известно, что казахстанские биатлонисты выиграли 27 медалей на летнем чемпионате Азии.

    Спорт спортсмены Казахстана
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор