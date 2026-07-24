Казахстанцы достигли исторического успеха на молодежном ЧМ по академической гребле

На молодежном чемпионате мира по академической гребле (U23) в Дуйсбурге сборная Казахстана показала высокий результат, передает корреспондент агентства Kazinform.

Артем Матусевич впервые для страны пробился в главный финал «А» в классе мужских одиночек легкого веса, показав высокий результат в полуфинале. Главный тренер Асылан Кусаинов отметил значимость выхода в шестерку лучших, подчеркнув стабильный прогресс спортсмена перед предстоящими Азиатскими играми-2026.

Также на турнире женская двойка Варвара Белоногова/Тамара Первушкина квалифицировалась в финал B, а мужской экипаж Ярослава Мельникова и Тимура Фомичева выполнил задачу по восстановлению соревновательного ритма, попав в финал С. Итоговые места будут определены по результатам финальных заплывов.

Всего на чемпионате мира в Дуйсбурге сборную Казахстана представляют пять спортсменов. В соревнованиях принимают участие более 600 гребцов из 49 стран мира.

Ранее стало известно, что казахстанские биатлонисты выиграли 27 медалей на летнем чемпионате Азии.