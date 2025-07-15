Казахстанцы досрочно изъяли 449,9 млрд тенге из пенсионного фонда

— С начала года пенсионные активы Единого накопительного пенсионного фонда увеличились до 23,5 трлн тенге, или на 4,7%. Также за шесть месяцев инвестиционный доход составил 371 млрд тенге, а объем пенсионных взносов достиг 1,4 трлн тенге. Сумма досрочного изъятия средств составила 449,9 млрд тенге, — сообщил Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

Также председатель Нацбанка прокомментировал курс национальной валюты.

— С начала года тенге укрепился на 1% — до 519,73 тенге за доллар по состоянию на 30 июня 2025 года. Среди внешних факторов наблюдается волатильность на рынках из-за геополитической ситуации в мировой торговле, а также укрепление российского рубля. Что касается внутренних факторов, то в начале года снизился объем импортных закупок, а рост предложения валюты за счет налоговых платежей экспортеров поддержал национальную валюту, — объяснил он.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев этого года Национальный фонд пополнился инвестиционным доходом в размере 4,7 млрд долларов.