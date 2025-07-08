Казахстанцы должны 2,1 трлн тенге по микрокредитам - Нацбанк

С 2021 года все микрофинансовые организации работают по лицензии. С тех пор к ним предъявляются более строгие требования по отчетности. Сейчас данные по микрокредитам собираются не только от микрофинансовых компаний, но также от кредитных товариществ и ломбардов. Эту статистику публикуют регулярно - каждый месяц и квартал на сайте Нацбанка в разделе «Статистика».

Отдельно в НБ пояснили, что банки второго уровня (то есть коммерческие банки) в отчетах указывают, где находится отделение, выдавшее кредит, но не раскрывают, где живет сам заемщик. Поэтому Нацбанк предоставляет данные о потребительских кредитах по регионам - с 2015 года по апрель 2025 года.

Тем временем вопросы потребительского кредитования и закредитованности находятся в ведении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. С 2020 года именно это ведомство отвечает за стабильность всей финансовой системы.

В Нацбанке отметили, что уже приняты меры, чтобы не допустить дальнейшего роста долговой нагрузки у населения. Среди них:

- предупреждение и информирование: банковские приложения теперь показывают всплывающие окна с ключевыми условиями кредита, а также заранее уведомляют клиента о его текущей и будущей долговой нагрузке;

- ограничения в рекламе: запрещены рекламные материалы, которые побуждают брать кредиты легко и быстро;

- усиление контроля: ужесточены требования к выдаче беззалоговых кредитов, механизм расчета долговой нагрузки (КДН) приводится к международным стандартам. Также в кредитные бюро теперь обязаны передавать данные компании, работающие по системе «Купи сейчас - плати потом» (BNPL).

Кроме того, разрабатываются новые законы, которые будут регулировать онлайн-платформы и лизинговые компании, предоставляющие рассрочку и микрозаймы.

Здесь стоит отметить, что объем задолженности казахстанцев по микрокредитам в 2,1 триллиона тенге – цифра ниже уровня прошлого года.

Ранее Kazinform писал о введеных в Казахстане лимитах на потребительские займы и микрокредиты.