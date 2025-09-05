Казахстанцы демонстрируют высокий уровень социального оптимизма
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК в период с 11 июля по 12 августа т.г. провел массовый опрос населения, передает агентство Kazinform.
Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента.
По данным социологического исследования, 75,9% граждан считают, что сегодня страна движется в правильном направлении.
Наиболее высокий уровень социального оптимизма наблюдается у молодого поколения в возрасте 18-29 лет (84,6%). По мере роста возрастной группы оптимизм в отношении будущего страны относительно снижается, но остается на достаточно высоком уровне (61 год и старше – 70,6%). В селе (79,3%) граждане более позитивно настроены по поводу текущего курса развития страны, чем в городе (73,8%).
Большинство респондентов, поддерживающих мнение о движении страны в правильном направлении, выделяют несколько ключевых реформ, которые уже находят свое практическое воплощение. Среди них можно отметить несколько групп.
Социальные инициативы:
- Строительство и модернизация сельских и городских школ – 38,2%;
- Реализация программы «Национальный фонд – детям» – 29,5%;
- Возможность частичного снятия средств из ЕНПФ – 20,1%.
Экономические реформы:
- Строительство и ремонт автомагистралей, вокзалов, аэропортов – 18,4%;
- Развитие сельского хозяйства – 13,6%;
- Поддержка малого и среднего бизнеса – 10,3%;
- Рост производства отечественных товаров – 9,7%.
Реализация принципа «Закон и порядок» и общенациональной акции «Таза Қазақстан»:
- Борьба с бытовым насилием – 32,6%;
- Уборка и благоустройство населенных пунктов, борьба с вандализмом и бескультурьем – 14,7%;
- Возврат незаконно выведенных активов и капиталов в страну – 5,8%.
Цифровизация страны:
- Развитие цифровых госуслуг – 30,7%;
- Внедрение Цифровой карты семьи, социального кошелька – 16,1%.
Данные результаты опроса свидетельствуют о том, что граждане фиксируют реальные изменения в разных сферах их жизнедеятельности. Это говорит о том, что реформы начинают давать свои плоды, укрепляя общественное доверие к государственной политике и поддерживая оптимизм относительно будущего.
Эффективная реализация экономических реформ и социальных инициатив отражается на уровне общественного доверия руководству страны. Так, согласно данным социологического замера, Президент неизменно занимает лидирующую позицию в рейтинге – ему доверяют 82,4% опрошенных.
Более того, позитивные изменения в стране оказывают прямое влияние на рост патриотических настроений. Так, подавляющее большинство респондентов гордятся Казахстаном и своим гражданством – 89,9% (сумма ответов «очень горжусь» – 49,1% и «горжусь» – 40,8%).
В контексте будущего развития страны, респонденты выделяют несколько сфер, в которых Казахстан имеет наибольшие возможности стать лидером как на региональном, так и на мировом уровне. В топ-5 перспективных направлений развития страны, с точки зрения населения, вошли:
- Агропромышленный сектор – 38,9%.
- Цифровизация и искусственный интеллект – 30,6%.
- Энергетика – 25,3%.
- Транспорт и транзит – 17,5%.
- Развитие человеческого капитала – 13,1%.
На текущем этапе, по мнению респондентов, развитие этих пяти стратегически важных направлений способно вывести нашу страну на ведущие позиции в мире, обеспечить устойчивый экономический рост и технологический прогресс.
В целом результаты социологического опроса демонстрируют, что сегодня казахстанское общество отмечает позитивные изменения в стране. Граждане ощущают на себе, что реформы начинают приносить конкретные результаты. Это, в свою очередь, укрепляет доверие населения к государственной политике и поддерживает оптимизм по поводу будущего.