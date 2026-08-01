Казахстанцы-чемпионы мира по фехтованию вернулись на родину

В Алматы прилетели казахстанские спортсмены, ставшие чемпионами мира по фехтованию на шпагах в командных соревнованиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

На родину вернулись Руслан Курбанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов, в то время как Кирилл Проходов остался за границей для продолжения учебно-тренировочных сборов.

В аэропорту Алматы их встретили председатель Комитета физкультуры и спорта МТС РК Руслан Есеналин, военнослужащие Национальной гвардии, родные и близкие, а также преданные болельщики.

Есеналин отметил, что особую ценность этой победе придает то, что именно нынешний состав команды — Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай — уже не первый год подтверждает свой высокий международный уровень. В прошлом году на Всемирных исламских играх наши шпажисты завоевали золотые медали в командных соревнованиях, опередив действующих олимпийских чемпионов.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

— Сегодня они вновь доказали, что их успех не был случайностью, а является закономерным результатом системной подготовки и высокого профессионализма, — сказал Руслан Есеналин.

Он отметил, что по поручению Главы государства в прошлом году был принят новый Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте», который определил новые подходы к развитию отрасли. Одним из ключевых направлений стало развитие приоритетных видов спорта, в число которых входит и фехтование.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

— Государственная поддержка позволила вывести подготовку спортсменов на качественно новый уровень. Для подготовки национальной сборной были привлечены ведущие зарубежные специалисты, чей опыт и современные методики внесли значительный вклад в достижение этого выдающегося результата, — сказал Есеналин.

Особую значимость победе придает и высокий уровень конкуренции. В чемпионате мира приняли участие более 1033 сильнейших спортсменов из 79 стран мира.

— В таких условиях завоевать золотые медали — это показатель высочайшего мастерства, характера и конкурентоспособности казахстанской школы фехтования на мировой арене. Эта победа станет мощным импульсом для дальнейшего развития фехтования в нашей стране и вдохновит тысячи юных казахстанцев на новые спортивные достижения. Мы гордимся нашей командой и уверены, что впереди казахстанское фехтование ждут новые яркие победы, — добавил Руслан Есеналин.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Среди тех, кто встречал чемпионов мира, был и 39-летний ветеран сборной шпажистов Эльмир Алимжанов. Он в составе команды в 2025 году стал бронзовым призером чемпионата мира, но в 2026 году по решение тренерского штаба остался в запасе.

— Я также в сборной остаюсь как действующий спортсмен. У нас сейчас большая конкуренция, восемь основных спортсменов, и из них главный тренер Александр Горбачук выбирает, кто войдет в число четверых для участия в тех или иных соревнованиях. В этот раз он решил сформировать таким образом, но я продолжаю быть в составе сборной и покажу себя в следующих сезонах, — сказал корреспонденту Kazinform Эльмир Алимжанов.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

По его словам, значимость победы казахстанцев в командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию на шпагах трудно переоценить.

— Конечно, эта победа долгожданная, очень много лет мы командой были близки много раз к этой медали, и наконец-то эта медаль свершилась. Это результат работы долгих лет всего фехтования Казахстана — спортсменов, тренеров, Федерации фехтования и всей системы подготовки. В этом годы мы показали, что Казахстан способен побеждать сильнейшие команды мира, и это не сиюминутный успех, а был проделан долгий путь к этой победе. Думаю, нынешнее чемпионство — это большой шаг к олимпийской мечте, будем надеяться, что в 2028 году все сложится также успешно, — сказал Эльмир Алимжанов.

Напомним, что казахстанский спорт стал свидетелем по-настоящему исторического события. Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах впервые в истории отечественного фехтования завоевала золотую медаль чемпионата мира в командном первенстве. Чемпионы мира в эксклюзивном интервью Kazinform рассказали о секрете успеха.