День работников СМИ: откуда казахстанцы чаще узнают новости

Интернет остается основным источником получения информации для казахстанцев, однако телевидение сохраняет значительную аудиторию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Казахстанского института общественного развития, представленные ко Дню работников СМИ, передает Kazinform.

Согласно данным опроса, социальные сети и новостные сайты являются главным источником новостей для 54,3% респондентов. При этом телевидение также остается востребованным — его регулярно смотрят 47,8% участников исследования. В институте отмечают, что эти два канала не конкурируют между собой: использование одного не исключает потребление другого.

Фото: КИОР

Среди конкретных платформ лидирующую позицию занимает Instagram — его используют как источник новостей 59,4% опрошенных. На втором месте находится WhatsApp с показателем 51%.

Фото: КИОР

Третью позицию разделили YouTube и TikTok. Их используют для получения новостей чуть более 30% и 30,8% респондентов соответственно.

Напомним, 25 июня были названы лауреаты премий Президента Казахстана в области СМИ.





