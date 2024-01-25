Казахстанцы чаще стали брать кредиты на авто

В Казахстане в прошлом году на приобретение автомобилей было выдано 1,6 триллиона тенге. Рост, по сравнению с 2022 годом, составил 81,5%. Об этом сообщил гендиректор Первого кредитного бюро Руслан Омаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер отметил, что портфель автокредитов сформировался в сумме 2,5 триллиона тенге. Это на 64,8% больше, чем годом ранее. По его мнению, небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков. Высокие месячные показатели наблюдались одновременно с бумом на первичном авторынке. Пик пришелся на декабрь – 23,5 тысяч единиц (178 миллиардов тенге).

- Почему у нас так сильно выросло автокредитование? Я думаю, что это связано с тем, что многие автокредиты берут для бизнес-целей. У нас достаточно большое количество людей, которые зарабатывают на машинах, то есть таксисты. Возможно за счет этого количество автокредитов растет… Мы думаем, что некоторые приобретают автомобили для таксопарков или еще для других целей. То есть люди зарабатывают на этом, - ответил Руслан Омаров.

В ПКБ сообщили, что большим спросом пользуются микрофинансовые организации. На них пришлось 30,6% от общей суммы автокредитов, выданных в 2023 году.