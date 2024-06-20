Казахстанцы больше не будут переплачивать за просроченные штрафы - Минюст РК

В ходе брифинга, вице-министр пояснил, что изменение стало возможным благодаря «роботу-судебному исполнителю».

– Мы запустили большой проект. Раньше, как было? Если вам пришел штраф, например, по камере «Сергек» и в течение 50 дней вы не успевали его оплатить, то ваш штраф переходил к ЧСИ. Далее судоисполнитель накладывал арест, и до 25% от суммы штрафа он взыскивал с граждан. По самым минимальным расчетам, за счет этого робота мы ежегодно сможем сэкономить 2,2 миллиарда тенге граждан. Теперь, если гражданин просрочил оплату штрафа, мы дополнительно направляем SMS и push-уведомления. Если он пользуется мобильным приложением любого банка, то туда тоже направляем. Все делается для того, чтобы на граждан не налагали взыскания. Теперь это все будет делать робот, бесплатно. Не будет этой суммы – 25%, – сказал Бекболат Молдабеков на брифинге СЦК.