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    Казахстанцев с Национальным днем домбры поздравили в ЮНЕСКО

    В организации отметили, что высоко ценят особое отношение к домбре в Казахстане и приветствуют работу страны по сохранению этой формы культурного самовыражения и передаче наследия следующим поколениям, передает Kazinform.

    домбра домбыра
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Казахское искусство исполнения кюев на домбре с 2014 года входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эта уникальная музыкальная традиция связывает людей с их историей, идентичностью и друг с другом. ЮНЕСКО высоко ценит особое отношение к домбре в Казахстане и приветствует усилия, направленные на сохранение и передачу этого бесценного наследия из поколения в поколение, — сказал заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Найеф аль-Файез.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем Домбры.

    Напомним, что более двух тысяч мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню домбры.

     

    Праздник День домбры ЮНЕСКО Международные отношения
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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