Казахстанцев с Национальным днем домбры поздравили в ЮНЕСКО

— Казахское искусство исполнения кюев на домбре с 2014 года входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эта уникальная музыкальная традиция связывает людей с их историей, идентичностью и друг с другом. ЮНЕСКО высоко ценит особое отношение к домбре в Казахстане и приветствует усилия, направленные на сохранение и передачу этого бесценного наследия из поколения в поколение, — сказал заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Найеф аль-Файез.