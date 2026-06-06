Казахстанцев призвали добровольно сдать оружие и запрещенные предметы

Главная транспортная прокуратура призвала граждан добровольно сдавать незаконно хранящиеся оружие и другие запрещенные предметы, напомнив об ответственности за их незаконное ношение, хранение и сбыт, передает Kazinform.

Как сообщили в надзорном органе, за незаконное обращение с холодным оружием предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Вместе с тем законодательством предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности для лиц, которые добровольно сдадут незаконно хранящееся оружие и иные запрещенные предметы.

В транспортной прокуратуре подчеркнули, что соблюдение требований закона и своевременная сдача запрещенных предметов способствуют укреплению общественной безопасности.

— Общество без оружия — безопасное будущее, — отметили в ведомстве.

Ранее Главная транспортная прокуратура призвала граждан соблюдать требования законодательства и вносить вклад в обеспечение безопасности общества.

26 мая Kazinform сообщал о том, что в Алматы полицейские обнаружили схрон с огнестрельным оружием, похищенным в период январских событий.