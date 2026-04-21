Казахстанцев предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества с облачными сервисами
Центр общественной безопасности и прогнозирования уголовных угроз при Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой волне интернет-мошенничества, передает Kazinform.
По данным ведомства, злоумышленники рассылают пользователям ложные письма, SMS и уведомления о якобы переполненном облачном хранилище. В сообщениях говорится, что аккаунт может быть заблокирован, а фотографии, видео и документы — удалены.
Такие уведомления визуально копируют официальные сообщения популярных сервисов, поэтому выглядят убедительно и подталкивают пользователей к быстрым действиям.
Как отмечают специалисты, для усиления эффекта срочности в сообщениях предлагают перейти по ссылке — чтобы увеличить объем хранилища, обновить платежные данные или восстановить доступ. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт, который имитирует оригинальный сервис. Введенные там логины, пароли и банковские данные оказываются у мошенников.
В связи с этим казахстанцам рекомендуют:
- не переходить по ссылкам из «срочных» сообщений в SMS, электронной почте и мессенджерах;
- проверять состояние облачного хранилища только через официальные приложения или сайты;
- не вводить логины, пароли и банковские данные на сторонних страницах;
- включить двухфакторную аутентификацию;
- использовать сложные и разные пароли для разных сервисов;
- при подозрении на взлом немедленно сменить пароль и завершить все активные сессии.
Ранее мошенничество через онлайн-магазины на 470 млн тенге раскрыли в Костанае.