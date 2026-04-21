Казахстанцев предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества с облачными сервисами

По данным ведомства, злоумышленники рассылают пользователям ложные письма, SMS и уведомления о якобы переполненном облачном хранилище. В сообщениях говорится, что аккаунт может быть заблокирован, а фотографии, видео и документы — удалены.

Такие уведомления визуально копируют официальные сообщения популярных сервисов, поэтому выглядят убедительно и подталкивают пользователей к быстрым действиям.

Как отмечают специалисты, для усиления эффекта срочности в сообщениях предлагают перейти по ссылке — чтобы увеличить объем хранилища, обновить платежные данные или восстановить доступ. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт, который имитирует оригинальный сервис. Введенные там логины, пароли и банковские данные оказываются у мошенников.

В связи с этим казахстанцам рекомендуют:

не переходить по ссылкам из «срочных» сообщений в SMS, электронной почте и мессенджерах;

проверять состояние облачного хранилища только через официальные приложения или сайты;

не вводить логины, пароли и банковские данные на сторонних страницах;

включить двухфакторную аутентификацию;

использовать сложные и разные пароли для разных сервисов;

при подозрении на взлом немедленно сменить пароль и завершить все активные сессии.

