    07:33, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанцев предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества с облачными сервисами

    Центр общественной безопасности и прогнозирования уголовных угроз при Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой волне интернет-мошенничества, передает Kazinform.

    смартфон, телефон, соцсети, мошенничество
    Фото: Kazinform

    По данным ведомства, злоумышленники рассылают пользователям ложные письма, SMS и уведомления о якобы переполненном облачном хранилище. В сообщениях говорится, что аккаунт может быть заблокирован, а фотографии, видео и документы — удалены.

    Такие уведомления визуально копируют официальные сообщения популярных сервисов, поэтому выглядят убедительно и подталкивают пользователей к быстрым действиям.

    Как отмечают специалисты, для усиления эффекта срочности в сообщениях предлагают перейти по ссылке — чтобы увеличить объем хранилища, обновить платежные данные или восстановить доступ. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт, который имитирует оригинальный сервис. Введенные там логины, пароли и банковские данные оказываются у мошенников.

    В связи с этим казахстанцам рекомендуют:

    • не переходить по ссылкам из «срочных» сообщений в SMS, электронной почте и мессенджерах;
    • проверять состояние облачного хранилища только через официальные приложения или сайты;
    • не вводить логины, пароли и банковские данные на сторонних страницах;
    • включить двухфакторную аутентификацию;
    • использовать сложные и разные пароли для разных сервисов;
    • при подозрении на взлом немедленно сменить пароль и завершить все активные сессии.

    Ранее мошенничество через онлайн-магазины на 470 млн тенге раскрыли в Костанае.

    Теги:
    Мошенничество Казахстанцы Интернет-мошенничество
    Дамира Кеңесбай
    Автор
