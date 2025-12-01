Казахстанцев обвиняют в мошенничестве на $1,17 млн в казино Австралии

По данным правоохранительных органов, 27 ноября сотрудники казино в районе Барангару обнаружили на футболке 36-летней женщины миниатюрную скрытую камеру. После этого женщину и ее 44-летнего мужа задержали.

Фото: полиция штата Новый Южный Уэльс, Австралия

Во время обыска у них изъяли намагниченные зонды, батарейки, мобильный телефон с насадкой для скрытой записи, зеркальное устройство и скрытые наушники, которые, по версии полиции, использовали для получения инструкций о моменте размещения ставок.

Следствие установило, что Дильноза Исраилова и Алишерходжа Исраилов прилетели в Сидней из Казахстана в октябре и в первый же день подали заявку на членство в казино. В последующие недели они несколько раз посещали заведение и в общей сложности выиграли 1 179 412,50 австралийских долларов, что вызвало подозрения у службы безопасности.

Во время дополнительного обыска в их квартире на Кент-стрит полиция обнаружила игровое оборудование, ювелирные изделия и 2000 евро наличными.

Обоих подозреваемых обвинили в получении финансовой выгоды путем обмана. Суд отказал в освобождении под залог, разбирательство продолжается.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Напомним, в Казахстане хотят криминализировать рекламу онлайн-казино. В случае введения уголовной ответственности все преступные доходы будут подлежать конфискации.