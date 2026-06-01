Казахстанцам упростили подачу документов на оформление опеки

Министерство труда и социальной защиты населения внесло изменения в правила оказания государственной услуги по установлению опеки или попечительства над недееспособными и ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие изменения утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева от 26 мая 2026 года.

Согласно новой редакции правил, государственная услуга оказывается местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты населения городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения.

Подать заявление можно через государственные органы, Государственную корпорацию «Правительство для граждан», портал электронного правительства eGov.kz, а также посредством мобильного телефона.

Для оформления опеки или попечительства заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным, медицинское заключение, справки из наркологического и психиатрического диспансеров, а также письменное согласие членов семьи старше 18 лет, проживающих совместно с потенциальным опекуном.

После принятия документов уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проводит обследование жилищно-бытовых условий кандидата в опекуны. По итогам проверки составляется соответствующий акт.

Решение об установлении опеки или попечительства принимается в течение трех рабочих дней после получения положительного заключения. Общий срок оказания государственной услуги составляет 19 рабочих дней.

В случае выявления оснований для отказа заявителю направляется предварительное уведомление с возможностью принять участие в заслушивании и представить свою позицию.

Кроме того, документом определены основания прекращения действия опеки или попечительства. К ним относятся восстановление дееспособности подопечного по решению суда, смерть подопечного или опекуна, выезд на постоянное место жительства за пределы Казахстана, а также выявление недостоверных сведений, представленных заявителем.

Изменения вводятся в действие с 12 июля 2026 года.

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