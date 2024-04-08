Казахстанцам рассылают сомнительные сообщения о выплатах из-за паводков

Казахстанцев заманивают сообщениями о компенсации в связи с паводками по фейковой ссылке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

В Казнете появилась фейковая публикация от якобы Министерства финансова РК, в которой говорится о том, что все граждане старны могут претендовать на выплаты из-за тяжелой паводковой ситуации.

Фото: Минфин РК

— Сообщение о новом постановлении о выплате компенсаций каждому казахстанцу является фейковым. Рассылка не имеет отношения к Министерству финансов Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали общественность доверять только официальным источникам.