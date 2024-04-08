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    07:34, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанцам рассылают сомнительные сообщения о выплатах из-за паводков

    Ақтөбелік оқушы сыныптасының телефоны арқылы терроризм туралы жалған ақпарат таратты
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    Казахстанцев заманивают сообщениями о компенсации в связи с паводками по фейковой ссылке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

    В Казнете появилась фейковая публикация от якобы Министерства финансова РК, в которой говорится о том, что все граждане старны могут претендовать на выплаты из-за тяжелой паводковой ситуации.

    фейк
    Фото: Минфин РК

    — Сообщение о новом постановлении о выплате компенсаций каждому казахстанцу является фейковым. Рассылка не имеет отношения к Министерству финансов Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

    В ведомстве также призвали общественность доверять только официальным источникам.

    Теги:
    Минфин РК Казахстан Фейки Регионы Казахстана Общество Деньги Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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