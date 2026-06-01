Казахстанцам по-новому будут рассчитывать долговую нагрузку при выдаче кредитов с 2027 года

С 2027 года в Казахстане начнет применяться новый показатель оценки долговой нагрузки заемщиков — коэффициент долга к доходу (КДД), передает корреспондент агентства Kazinform.

Новый показатель будет использоваться параллельно с действующим коэффициентом долговой нагрузки (КДН), который ограничивает ежемесячные платежи на уровне 50% дохода.

Как поясняют в финансовом секторе, КДД отражает общий объем задолженности заемщика по всем кредитам и микрозаймам относительно его годового дохода.

В Нацбанке отмечает, что механизм направлен на снижение рисков чрезмерной закредитованности населения и повышение устойчивости кредитного рынка.

Чтобы понять, как будет работать новый подход и насколько он повлияет на заемщиков, корреспондент обратился за разъяснением к финансовому советнику R-Finance, экономисту Арману Байганову.

По оценке эксперта, новый инструмент дополняет действующую систему контроля и не заменяет ее.

— Коэффициент долга к доходу и КДН — это немного разные вещи. КДН ограничивает ежемесячную нагрузку, чтобы платежи не превышали 50% дохода. А КДД учитывает общий объем задолженности, включая новые займы. Заемщикам важно ориентироваться прежде всего на КДН, потому что он показывает реальную нагрузку на бюджет. А КДД — это дополнительный фильтр, который усиливает контроль, но не ограничивает массово, — пояснил Байганов.

По его словам, установленный лимит в восемь годовых доходов можно считать достаточно мягким в текущих экономических условиях, при этом фактическая кредитная нагрузка в большинстве случаев будет ниже максимального порога из-за стоимости заимствований на рынке.

— Я думаю, 8 годовых зарплат — это в целом нормально. Это достаточно высокий показатель. При текущих процентных ставках не каждый заемщик вообще сможет приблизиться к этому уровню. При текущих высоких ставках по займам не каждый может получить даже 3-5 годовых доходов. Поэтому 8 — это скорее верхняя планка, а не массовый ориентир, — сказал экономист.

По оценке Армана Байганова, новые правила не должны существенно сократить доступность кредитов, однако могут усилить требования к заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой.

При этом в Нацбанке подчеркивают, что введение КДД не предполагает резкого ограничения кредитования, а направлено на снижение рисков накопления долговой нагрузки и обеспечение устойчивости финансовой системы.

Ранее в программе «Бүгін.LIVE» телеканала Jibek Joly эксперты обсудили, как новые правила повлияют на культуру заимствований среди населения, кредитную политику банков и бизнес.