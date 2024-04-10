Казахстанцам из пострадавших регионов продлят получение соцпособий

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что автоматически продлят назначение адресной социальной помощи для получателей из регионов, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Однако гражданам, впервые обращающимся за назначением АСП, необходимо подать соответствующее заявление через Портал электронного правительства.

— Автоматическая пролонгация позволит своевременно оказать государственную поддержку семьям-получателям АСП и лицам с инвалидностью из регионов, пострадавших от паводков, — сообщил официальный представитель Министерства труда и социальной защиты населения Мадияр Уакпаев.

Также казахстанцам, имеющим инвалидность со сроком переосвидетельствования во II квартале текущего года, из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически будут продлены сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальные программы реабилитации до завершения режима ЧС. При этом месяц окончания действия режима ЧС будет засчитываться полностью.

Мадияр Уакпаев добавил, что выплата государственных пособий будет осуществляться по ранее установленной группе инвалидности. К тому же лиц с инвалидностью в первоочередном порядке обеспечат санаторно-курортным лечением и техническими средствами в случае их отсутствия или повреждения при подтоплениях.

Ранее в Правительстве РК опубликовали правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера.