Названы правила возмещения ущерба, причиненного пострадавшим во время паводков

В Правительстве РК опубликовали правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, передает агентство Kazinform.

Алгоритм



1. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в местный исполнительный орган (акимат) заявление о возмещении материального ущерба.

— В случае невозможности личного обращения пострадавшего, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним. К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС, — сообщили в Правительстве РК.





2. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.



3. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган (акимат) документов.



4. Местный исполнительный орган (акимат) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку (должен быть доступ к имуществу заявителя) размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.



5. После вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней местным исполнительным органом (акимат) принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.



6. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.