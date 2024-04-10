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    14:49, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Названы правила возмещения ущерба, причиненного пострадавшим во время паводков

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    Фото: Рустем Айтхожин /Kazinform

    В Правительстве РК опубликовали правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, передает агентство Kazinform.

    Алгоритм

    1. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в местный исполнительный орган (акимат) заявление о возмещении материального ущерба.

    — В случае невозможности личного обращения пострадавшего, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним. К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС, — сообщили в Правительстве РК.

    2. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.

    3. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган (акимат) документов.

    4. Местный исполнительный орган (акимат) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку (должен быть доступ к имуществу заявителя) размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.

    5. После вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней местным исполнительным органом (акимат) принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.

    6. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.

    — Для полноценной и качественной оценки имущества, работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды с домов и придворовых территорий. Местным исполнительным органам поручено продлить сроки приема заявлений в случае необходимости, — отметили в Правительстве.

    Теги:
    Казахстан Правительство РК Регионы Казахстана Компенсация Режим ЧС Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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