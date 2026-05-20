Казахстанца задержали в Германии: в МИД РК озвучили детали дела

Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтвердило информацию о задержании гражданина Казахстана на территории Германии. Инцидент произошел 29 апреля текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве сообщили, что задержание связано с подозрениями в возможной причастности к разведывательной деятельности.

— По информации компетентных органов Федеративной Республики Германии, 29 апреля текущего года гражданин Республики Казахстан был задержан по подозрению в причастности к разведывательной деятельности, — заявил официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев на брифинге.

Он подчеркнул, что дальнейшие детали дела находятся в ведении компетентных органов Германии.

— Вся иная информация у нас проходит по линии компетентных органов. Сам гражданин, а также посольство и консульские учреждения Казахстана не обращались, — отметил он.

Дополнительно в МИДе сообщили, что личность задержанного установлена, однако дополнительные сведения не раскрываются в связи с требованиями законодательства Германии.

Ранее сообщалось о том, что Министерство иностранных дел Казахстана направило запрос властям Германии после сообщений о задержании гражданина РК по подозрению в противоправной деятельности.