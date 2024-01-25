Казахстанца признали банкротом за долг в 2978 тенге

В Казахстане в прошлом году статус банкрота получили почти 8,3 тысячи человек, минимальная сумма долга составила всего 2978 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров, прием заявлений на внесудебное банкротство физлиц в РК стартовал в марте 2023 года. До конца года казахстанцы подали около 77 тысяч обращений, из них 62 тысячи получили отказ.

По данным ПКБ, статус банкрота получили почти 8,3 тысячи человек. Медианная сумма задолженности составила около 962 тысячи тенге, средняя сумма – около 1,6 млн тенге. Максимальная сумма долга - 920,6 миллиона тенге, а минимальная – всего 2978 тенге.

Руслан Омаров напомнил, что у банкротства есть серьезные последствия. Одно из самых важных – то, что при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформлять никакие займы в банках и МФО.

- Я очень рад, что у нас не так много людей подают на банкротство, потому что, банкротство - это совсем не панацея. Люди должны понимать последствия банкротства... Вы видите, что человек подал заявление из-за трех тысяч тенге. То есть человек сам себя подписал на невозможность получения займов от финорганизаций в течение пяти лет и постоянный контроль со стороны Комитета госдоходов, финрегуляторов и так далее... Это единичный случай, то есть один человек подал на банкротство с суммой 2978 тенге. Это минимальная задолженность, - отметил Руслан Омаров.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют упростить процесс банкротства физических лиц.