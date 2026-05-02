Казахстанца освободили в Польше: Касым-Жомарт Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за содействие
Гражданин Казахстана, ранее задержанный на территории Польши, был освобожден 28 апреля. Об этом в социальных сетях сообщил Советник — Пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров. По его словам, это стало возможным благодаря личным усилиям Президента Касым-Жомарт Токаев, который выразил благодарность лидерам ряда стран за содействие в разрешении ситуации, передает агентство Кazinform.
— Как известно, 28 апреля текущего года был освобожден гражданин Республики Казахстан, ранее задержанный на территории Республики Польша. Освобождение стало возможным благодаря личным усилиям Главы государства Касым-Жомарт Токаев, последовательно отстаивающего защиту прав и интересов граждан Казахстана, в том числе за рубежом, — написал Смадияров, — Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с Президентом Беларуси Александр Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации.
Айбек Смадияров сообщил, что Глава государства также считает уместным выразить признательность Президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата.
— Президент Касым-Жомарт Токаев направит письма Президенту Республики Польша Кароль Навроцкий и Премьер-министру Дональд Туск со словами благодарности за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах, — говорится в сообщении.