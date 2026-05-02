Казахстанца освободили в Польше: Касым-Жомарт Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за содействие

— Как известно, 28 апреля текущего года был освобожден гражданин Республики Казахстан, ранее задержанный на территории Республики Польша. Освобождение стало возможным благодаря личным усилиям Главы государства Касым-Жомарт Токаев, последовательно отстаивающего защиту прав и интересов граждан Казахстана, в том числе за рубежом, — написал Смадияров, — Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с Президентом Беларуси Александр Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации.