    12:14, 07 Август 2025 | GMT +5

    Казахстанца экстрадировали из ОАЭ за нелегальную криптоторговлю

    Гражданин Казахстана, разыскиваемый за незаконную торговлю криптовалютой, экстрадирован из Дубая при содействии Генпрокуратуры, Агентства финмониторинга и Посольства РК в ОАЭ, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    Подозреваемый в период с 2022 по 2024 годы без соответствующей лицензии на платформе криптобиржы «Binance» осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов для физических лиц, получив от этого незаконный доход в размере 400 млн тенге.

    Во избежание уголовной ответственности фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    В феврале этого года он был задержан в Дубае и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

    За совершение данного преступленияему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

    Ранее в столице Египта был задержан казахстанец, находившийся в международном розыске.

