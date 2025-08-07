Казахстанца экстрадировали из ОАЭ за нелегальную криптоторговлю

Подозреваемый в период с 2022 по 2024 годы без соответствующей лицензии на платформе криптобиржы «Binance» осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов для физических лиц, получив от этого незаконный доход в размере 400 млн тенге.

Во избежание уголовной ответственности фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В феврале этого года он был задержан в Дубае и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение данного преступленияему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

