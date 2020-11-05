Казахстанскую систему классификации в строительстве одобрил Межправсовет СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФРМ - На XI заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран-участников СНГ(Межправсовет), которое состоялось в онлайн-режиме, участниками одобрено принятие единой системы классификации и кодирования в строительстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«Межправсовет рекомендовал национальным органам по строительству и стандартизации стран-участников СНГ рассмотреть и принять участие в голосовании за внедрение межгосударственного стандарта (ГОСТ) «Информационное моделирование в строительстве. Принципы классификации и кодирования информации».

Впервые предложение о введении единой системы классификации и кодирования было озвучено в 2019 году на XXXIX заседании Межправсовета Мархаббатом Жайымбетовым, председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан. На Межправсовете был отмечен положительный опыт Республики Казахстан по разработке единой системы классификации и кодирования (ЕСККС) в строительстве и рекомендовано продолжить работу в этом направлении», - отмечается на странице МИИР РК в Instagram.

Разработкой ЕСККС в Казахстане занимались специалисты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА»).

На базе АО «КазНИИСА» с 2018 года функционирует комиссия по развитию нормативно-технической базы в области информационного моделирования при базовой организации государств – участников СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе (комиссия).

На заседании комиссии проект межгосударственного стандарта «Информационное моделирование в строительстве. Принципы классификации и кодирования информации» был рассмотрен 30 ведущими экспертами в строительной сфере из 8 государств. Состоялся обмен мнениями, было принято решение рекомендовать ГОСТ в вышестоящие органы и размещение документа на профильных площадках по стандартизации.

Документ был разработан по инициативе Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ ФЦС) Научно-инженерным центром цифровизации и проектирования в строительстве (РФ).

«Ключевая роль единой системы классификации в строительстве состоит в том, чтобы разделить информацию на компоненты, функциональные и технические системы, однозначно их идентифицировать и снизить путаницу. Кроме этого, межгосударственный стандарт в соответствии с международными требованиями задает номенклатуру классификационных таблиц, содержание которых может определяться на национальном уровне»,- пояснил руководитель комиссии по развитию нормативно-технической базы в области информационного моделирования Александр Шахнович.

Предполагается, что эта система классификации и кодирования в строительстве, основанная на международных стандартах, позволит странам-участникам СНГ сформировать единые принципы и подходы в вопросах структурирования информации в информационных моделях, с учетом законодательства, и национальных требований каждой страны.