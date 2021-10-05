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    12:00, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанской нацкомпании поручено ускорить строительство газоперерабатывающего завода

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев заявил о необходимости ускорения строительства нового газоперерабатывающего завода в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках обсуждения газовых вопросов области нельзя не упомянуть о необходимости строительства нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Действующий газоперерабатывающий завод - КазГПЗ имеет высокий уровень изношенности», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства в городе Жанаозен планируется строительство современного газоперерабатывающего завода.

    «Данный завод будет спроектирован согласно мировым стандартам с производительностью переработки сырого газа в объеме 900 млн м3/год. В этой связи, компании «КазМунайГаз» необходимо ускорить работу по реализации данного проекта», - отметил министр.

    По его словам, все вышеуказанные мероприятия направлены на улучшение социально-экономического развития региона и обеспечение его энергетической безопасности.

    «Министерство энергетики совместно с акиматом области обеспечит качественную и своевременную реализацию всех озвученных планов». – заверил глава Минэнерго.



    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Акимат Строительство Экономика Мангистауская область
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