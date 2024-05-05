Казахстанскому кинематографу не хватает драмы – костанайский мобильный фильмейкер

Жуматай Ахметхан – костанайский ведущий, солист областной филармонии и мобильный фильмейкер. Вместе со своей командой он недавно презентовал первый казахстанский хоррор, который был снят на мобильный телефон. О своем видении казахстанского кино и развитии этого искусства он рассказал в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Молодой человек в кино влюблен с детства. Сам он родом из Костанайской области. Учился на актера, закончил Казахский национальный университет искусств в Астане. Изначально выбор пал на профессию педагога, но позже Жуматай понял, что творчество и актерская игра по натуре ему ближе. В целом, его творческий путь начался с 2009 года.

- В киноискусство я влюблен давно. В детстве с упоением смотрел культовые американские фильмы, изучал с экрана игру знаменитых голливудских, мировых актеров, - делится молодой человек.

В числе немногих, ему удалось пройти курс в школе киноискусства в Лос-Анджелесе.

Фото: из личного архива Жуматай Ахметхана

- Конечно, Лос-Анджелес - это столица кино. Там просто открываются невероятные возможности по производству, монтажу, применяемым спецэффектам. Как я туда попал? Все просто – фонд «Дара» организовывал фестиваль мобильного кино. Наша команда из Костанайской области не просто вошла в 20-ку лучших, а стал первой. За основу нашего 2-минутного кино (регламент по правилам конкурса – прим. ред.) мы взяли главное богатство нашего края – пшеницу. Показали все в исторических красках 70-80х годов. Наверное это и зацепило жюри, – рассказал Жуматай Ахметхан.

В американской школе казахстанцы обучались сценографии, монтажу и режиссуре. Жили они там 10 дней, все расходы покрывал фонд.

- Там я научился работать профессионально. Приобрел важный навык ответственности. Могу гордиться тем, что мы находились на площадке Universal Pictures, где день съемок стоит 150 тысяч долларов, там мы снимали свой короткометражный фильм и сдавали его на зачетах, – поясняет спикер.

Что касается отечественного кино, то по словам Жуматая Ахметхана, успехов кинематограф достиг в комедиях. Здесь снято достаточно картин, упор теперь следует делать на драму.

- Если обратите внимание, в основном «Оскар» забирают драматические картины. Я рад, что мы начали делать уклон в эту сторону. Плюс ко всему – стоит развивать исторические фильмы. Я всегда говорю, что мы знаем историю других государств, но свою - очень плохо. Нам нужно больше исторических фильмов, чтобы о нас знали не только наша молодежь, но и другие страны тоже, – считает собеседник.

К слову, Жуматай Ахметхан тоже совершил маленькую революцию в мире кино – под его руководством вышел первый отечественный сериал-хоррор, снятый на мобильный телефон. Аналога в стране пока нет.

- Изначально хотели снять короткометражный фильм, но потом решили попробовать - сериал. Мы ранее такого не делали. Да, может задуманное выполнили не на 100%, но на 98-99% точно. Наша задача заключалась в передаче этой атмосферы. На будущее такой цели нет исследовать только этот жанр, будем пробовать и другие, – отметил молодой человек.

Дальнейшие планы мобильного фильмейкера – расти и модернизировать направление мобильного кино, а также выходить на арену профессионального кино.